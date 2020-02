La raison pour laquelle Danny Cowley a continué à se distraire lors de sa conférence de presse à Huddersfield Town

HUDDERSFIELD, ANGLETERRE – 10 SEPTEMBRE: Danny Cowley le nouveau directeur de Huddersfield Town lors de sa première conférence de presse à PPG Canalside le 10 septembre 2019 à Huddersfield, en Angleterre. (Photo de William Early / .)

Danny Cowley a détourné son attention de sa conférence de presse d’après-match pour Huddersfield Town hier (samedi 8 février).

Danny Cowley s’est distrait pendant sa conférence de presse à Huddersfield Town

L’ancien patron de Lincoln City est entré dans la salle de conférence de presse, les yeux fixés sur son téléphone.

Avant le début de la conférence, il a averti les journalistes en attente qu’il garderait un œil attentif sur l’un des résultats de son ancien club.

Les Concord Rangers, qui ne faisaient pas partie de la Ligue, que Cowley a dirigés au début de sa carrière de manager, participaient à une séance de tirs au but dans le trophée FA alors que le patron des Terriers devait parler à la presse.

Les Beachboys cherchaient à faire leur propre histoire en battant Leamington pour atteindre les huit derniers du trophée FA.

Lamar Reynolds a placé l’Essex devant le niveleur de Stephen Morley. Junior English a été licencié pour les visiteurs et l’ancienne équipe de Cowley a cherché à en profiter lorsque James Blanchfield a marqué en prolongation.

Mais l’équipe d’Essex a été repoussée et pénalisée lorsque Callum Maycock a marqué à la 105e minute.

Les Concord Rangers n’ont raté qu’un seul de leurs coups de pied.

Chris Haigh était l’homme du moment en sauvant la cinquième pénalité de Leamington pour envoyer les Beachboys à travers.

Ayant été obligé d’attendre la confirmation du résultat alors qu’il se préparait pour sa conférence de presse à 227 milles de là, Cowley a déclaré: «Wow, c’est une telle réussite.

«J’adore ce club de football. Je suis tellement content pour tout le monde, c’est un club de football tellement merveilleux – c’est comme un vrai club de famille.

«Mon père est allé mardi, est allé au match, et ils sont tous si bons pour lui.

«Je serai éternellement reconnaissant pour le début qu’ils nous ont donné dans le football. Nous avons passé huit merveilleuses années là-bas et avons réussi à faire passer le club de l’Essex Senior League, étape cinq de la non-ligue, à l’étape deux, Conférence Sud.

“Nicky [Danny’s brother] aurait joué au cours des sept premières années, puis nous avons signé Alex Woodyard et il était meilleur que Nicky, alors il a commencé à entraîner », a plaisanté Cowley.

“Nous avons fait mieux depuis la retraite de Nicky. Nous ne savons pas s’il est vraiment un bon entraîneur ou un très mauvais joueur.

«Mais c’est merveilleux pour ce club de réaliser cela, de se qualifier pour les huit derniers. Vous ne réalisez pas à quel point c’est grand. C’est un si petit club, il vient de Canvey Island.

«Canvey Island est une petite île et c’est le plus grand club en statut, mais en termes de taille et de soutien, ce n’est pas le plus grand. C’est incroyable.

“Ils ont tweeté hier soir” Dormez bien, soyez prêt “et c’est ce que j’ai toujours utilisé pour envoyer des SMS à Huddersfield.

“J’ai toujours un message dans la préparation d’un jeu et ils l’ont tweeté.”

Pour conclure la conférence, il a ri: «Merci à tous, vous soutenez tous les Concord Rangers maintenant.»

Vous pouvez regarder l’intégralité de la conférence de presse d’après-match ci-dessous

