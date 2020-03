La raison pour laquelle Lasarte a rejeté Colo Colo

L’entraîneur était l’une des priorités du conseil d’administration pour remplacer Mario Salas à la banque.

L’Uruguayen a de l’expérience dans le football au Chili, lors de précédentes opportunités qu’il a dirigées à l’Université du Chili et à l’Université catholique, sa dernière aventure était en Égypte en direction d’Al-Ahly et il est sans club depuis août de l’année dernière. «Dans les médias, mon nom a commencé à apparaître comme faisant partie d’une liste de techniciens potentiels une fois qu’ils ont arrêté Mario Salas. J’ai été contacté par Colo Colo pour parler et j’ai simplement refusé la possibilité », a déclaré le DT.

«Je lui ai dit non pas pour des raisons personnelles, et en même temps pour des projets pour lesquels je travaille plus tard. Je n’ai pas pu parler plus en détail avec Colo Colo. Voilà l’histoire, il n’y a pas grand-chose d’autre à raconter. La réponse que j’ai donnée à Colo Colo arrive à point nommé aujourd’hui. Bien sûr, si elle était donnée à un autre moment, je l’apprécierais. » affirma-t-il.