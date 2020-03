La raison pour laquelle Sergi Roberto n’a pas participé

Pendant l’interruption de toute activité sportive due à l’enfermement par le coronavirus une compétition avait jeté un peu de lumière et d’excitation sur les fans de footballC’était une compétition de jeux vidéo dans laquelle des joueurs de football professionnels ont participé, un de chaque équipe de LaLiga, organisé par le narrateur et présentateur de jeux vidéo Ibai Llanos.

Il s’agit d’un tournoi de solidarité de FIFA20 pour lever des fonds pour la lutte contre le coronavirus et a dû affronter 20 joueurs professionnels représentant chacun leur équipe. Le tournoi Ibai a gagné beaucoup de force sur les réseaux sociaux et sur la chaîne Twitch du présentateur et vendredi dernier, il y a eu une phase préliminaire.

La participation de Sergi Roberto a été annoncée par Ibai, pour commander les commandes de sa console vidéo au Barça et affronter le reste des participants, mais finalement Sergi Roberto n’a pas participé au tournoi. Tout d’abord, le match était prévu pour lui à sept heures de l’après-midi samedi, bien qu’il ait finalement été reporté et vers onze heures du soir, il a été expliqué qu’il ne pouvait pas participer en raison d’un problème de parrainage.

L’explication est que Sergi Roberto a expliqué au club qu’il allait participer au tournoi à titre personnel et il n’y avait pas de problème à cause de cela, mais la compétition était sponsorisée par LaLiga donc la participation était déjà officielle ici Sergi Roberto en tant que joueur du Barça.

A cette époque, Sergi Roberto, en accord avec le club, a décidé que il valait mieux ne pas participer car l’un des sponsors du club pouvait être mal à l’aise Depuis le tournoi a été joué avec le jeu vidéo FIFA20 et l’un des sponsors du club est Konami, qui publie le jeu vidéo rival PES2020.

Selon des sources au club SPORT c’est le joueur lui-même qui, pour éviter que le club n’entre en conflit avec le sponsor, à titre préventif, il a préféré ne pas participer à la compétition car cela affectait négativement le Barça.

Et est-ce le fait de participer en tant que FC Barcelone au sein d’une compétition de LaLiga avec un jeu vidéo d’un concurrent direct d’un parrain de club aurait pu conduire à un conflit avec Konami.

Majorque, également une équipe de Konami, n’a même pas participé au tirage au sort des affrontements, oui c’était le cas de Sergi Roberto.