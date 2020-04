La Real Sociedad accepte de ne pas pouvoir reprendre l’entraînement

Dès le début de la matinée, nous vous avons raconté dans le journal SPORT la controverse née de l’intérêt des Société réelle revenir à la formation.

04/12/2020

Le à 15:05

CEST

En fin d’après-midi de samedi, le club de Donostia a fait une déclaration annonçant le retour à l’activité mardi prochain. Un retour décalé, jamais en groupe et où les joueurs pouvaient décider de rester à la maison. Il dit textuellement ce qui suit:

“Une fois que le gouvernement central aura décidé que les activités non essentielles pourront reprendre leur travail, les joueurs de la première équipe professionnelle auront la possibilité de poursuivre leur travail individualisé à Zubieta à partir de mardi de la semaine prochaine. En aucun cas, ce travail ne sera effectué à Zubieta en groupe. Le travail est toujours obligatoire, comme il l’a été jusqu’à présent. Ce sera chaque joueur qui décidera de le faire à la maison ou à Zubieta. Dans le cas où il est fait à Zubieta, il sera fait en suivant les protocoles établis à cet effet , qui respectent scrupuleusement les mesures de sécurité convenues par les soins de santé, ainsi, entre autres mesures, les joueurs qui décident de se rendre à Zubieta le feront individuellement et par étapes. “

Comme nous l’avons expliqué dans SPORT tôt le matin, ce retour n’est pas possible tant que l’arrêté royal de l’état d’alarme est en vigueur, entré en vigueur le 14 mars. Il précise que l’ouverture des installations sportives au public est interdite.

Il figure à l’article 10 concernant les mesures de confinement dans le domaine de l’activité commerciale, des installations culturelles, des établissements et activités de loisirs, des activités d’accueil et de restauration, et d’autres dispositions supplémentaires qui, dans leur troisième point, énoncent ce qui suit: “L’ouverture est suspendue au public des musées, archives, bibliothèques, monuments, ainsi que des locaux et établissements dans lesquels se déroulent les spectacles publics, sports et loisirs indiqués en annexe au présent arrêté royal. ”

Et c’est l’annexe du même où il délimite clairement que, dans ce scénario, il est impossible pour la Real Sociedad comme tout autre club de football ou tout autre sport de reprendre ses activités. Mais pas à cause du fait et des risques que cela impliquerait, mais parce qu’aucune installation sportive ne peut être ouverte. Dans ce cas, nous parlons de Zubieta ou de tout autre où une équipe exerce.

L’annexe définit clairement les installations qui doivent rester fermées. Ce sont les suivants: locaux ou chambres fermées; Soccer, rugby, baseball et terrains similaires; Basket-ball, handball, volley-ball et terrains similaires. Cours de tir au pigeon d’argile et assimilables, galeries de tir, courts de tennis et assimilés; Patinoires, hockey sur glace, patin à roues alignées et similaires; Piscines; Boxe, lutte, judo et lieux similaires; Circuits permanents de motocycles, automobiles et similaires; Vélodromes; Hippodromes, pistes pour chiens et similaires; Frontons, cliquets, courts de squash et similaires; Centres sportifs; Pistes d’athlétisme et stades “.

En fait, le CSD a déjà informé la Royal Society. D’une part, lui adressant une lettre expliquant les raisons de son empêchement.

En parallèle, comme vous le savez SPORT; le secrétaire d’État aux Sports, Irene Lozano, a eu une conversation téléphonique avec le président de la Royal Society, Jokin Aperribay, où il a directement expliqué la situation et où le leader de Donostia a fait preuve d’une attitude totalement collaborative.