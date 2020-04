La Real Sociedad veut reprendre l’entraînement mardi prochain, comme l’a révélé la chaîne COPE, qui a eu accès à une conversation que Imanol a eue vendredi dernier avec les membres du personnel de Saint-Sébastien. Si elle était confirmée, la nouvelle serait la première équipe à mettre fin à l’isolement pour retourner au travail.

L’équipe de Saint-Sébastien a participé précisément au dernier match de LaLiga Santander joué, celui joué le 10 mars dernier à Ipurúa contre Eibar, à huis clos. Deux jours plus tard, l’état d’alarme a été proclamé et le concours a été suspendu. La Real Sociedad est quatrième du classement, occupant la place de la Ligue des champions et est qualifiée pour disputer la finale de la Copa del Rey contre l’Athletic.

Selon COPE, Imanol a eu une conversation avec l’équipe vendredi dernier et il a indiqué qu’il était temps de reprendre l’entraînement, prenant toutes les mesures de sécurité établies par le ministère de la Santé et le guide que LaLiga a transmis il y a deux semaines.

Il reste à voir, cependant, quelle position les autorités compétentes prennent, étant donné que l’état d’alerte et le confinement des personnes sont maintenus; bien qu’à partir de lundi prochain dans les communautés qui ne sont pas festives, vous pouvez recommencer les activités qui ne sont pas considérées comme essentielles.