La rébellion d’un agent lors du lock-out, Di Campli: «Il n’y a pas de démocratie, il est temps de désobéir» | .

Des mots durs, contre ceux qui prennent des décisions. Donato Di Campli, ancien agent de Marco Verratti, qui compte actuellement de jeunes procureurs intéressants tels que Riccardo Orsolini de Bologne et Andrea Favilli de Gênes, dit non au nouveau Dpcm et à l’extension des restrictions. La publication sur sa page Facebook est une attaque contre le gouvernement et ses ministres, dont celle de Sport Vincenzo Spadafora. Di Campli en dit assez et invite tout le monde à la désobéissance.

Le moment de la désobéissance est arrivé.

Je ne peux pas comprendre que ce gouvernement n’a pas la perception de ce que vivent quotidiennement des gens normaux, des professionnels, des entrepreneurs et des industriels.

Avec Covid, nous devons vivre avec et Conte et ses acolytes ne peuvent pas me forcer à le faire.

Je ne suis pas idiot et, comme moi, la plupart des Italiens ne le sont pas.

Je n’autorise pas des adeptes comme Buonafede, Crimi, Spadafora, Di Maio, Zingaretti et belle entreprise à m’emmener sur le trottoir et à dissiper les sacrifices d’une vie ….

Maintenant, il n’y a plus rien sur la démocratie dans cette nation

Celui qui a écrit notre constitution se retourne dans sa tombe.

Le moment de la manifestation de masse et de la désobéissance est arrivé !!!