La recherche d’attaquants de Barcelone est à court de temps

La recherche de Barcelone pour un attaquant dans la fenêtre de transfert de janvier ne s’est pas bien passée jusqu’à présent et les champions d’Espagne manquent rapidement de temps pour compléter leur effectif.

Rodrigo de Valence semblait être le premier choix mais les discussions ont échoué, Arsenal a clairement fait savoir qu’il ne voulait pas vendre Pierre-Emerick Aubameyang, tandis qu’une rumeur folle impliquant Bruno Fernandes a émergé puis a tout aussi rapidement disparu.

Depuis lors, il a été signalé que le Barça pourrait se tourner vers Dusan Tadic à la place. Pourtant, même ces rumeurs ont échoué, l’Ajax ne serait pas intéressé à perdre le joueur de 31 ans.

Alors, où cela laisse-t-il le Barça? Eh bien, ils n’ont maintenant que trois jours pour compléter leur équipe, et le monde entier sait qu’ils sont assez désespérés, ce qui influencera toutes les discussions.

Le Barça ne peut pas non plus se permettre de dépenser gros dans cette fenêtre, ce qui a réduit ses options et signifie que des noms tels que Lautaro Martinez et Timo Werner ont été exclus.

Un accord pour Rodrigo pourrait être relancé, ou peut-être Aubameyang et Arsenal peuvent être convaincus, mais aucun de ces scénarios ne semble probable pour le moment. Des rumeurs impliquant des joueurs comme Carlos Vela et Olivier Giroud devraient probablement refaire surface dans les prochains jours.

Bien sûr, le Barça n’a pas à ajouter à son équipe, il pourrait plutôt se tourner vers le Barca B. Sauf que ces options semblent également diminuer. Carles Perez est en Italie pour terminer son déménagement à Rome, tandis qu’Abel Ruiz devrait signer pour Braga cette semaine.

Tout cela laisse le Barça de moins en moins d’options en attaque, ce qui a été souligné le week-end lorsque Quique Setien n’a nommé que trois attaquants de son équipe pour la défaite de dimanche à Valence: Ansu Fati, Antoine Griezmann et Lionel Messi.

Il y a 19 joueurs dans l’équipe officielle de la première équipe, deux blessés (Luis Suarez et Ousmane Dembele) et un (Moussa Wague) pourraient partir en prêt cette semaine. D’où le nombre de B équipiers sur le terrain d’entraînement.

Il est encore temps pour le Barça d’amener quelqu’un, mais peut-être que les fans ne devraient pas être trop déçus s’ils ne le font pas. Les dernières recrues hivernales du club ont été Yerry Mina, Philippe Coutinho, Jeison Murillo, Jean-Clair Todibo et Kevin-Prince Boateng, dont aucun n’a été un succès.