La recommandation d’Andrés D’Alessandro pour les enfants de River: “Tu n’as pas à y aller”

Andrés D’Alessandro, actuel footballeur de l’Inter de Porto Alegre, a donné une conférence interactive à 400 garçons qui se trouvent dans les basses de River et a fait un bilan de son passé dans le Millionaire. Sans aller plus loin, le Cabezón a également envoyé un message clair après son dernier départ du club.

“J’ai passé ma vie à River, aller à l’école au club. Mon histoire chez les inférieurs était différente, je la raconte toujours à titre d’exemple: j’ai peu joué chez les inférieurs, j’étais remplaçante, mais je ne suis jamais restée sur la route. J’ai toujours essayé de travailler et de me lancer. J’ai traversé plusieurs moments, bons et mauvais. Au fil du temps, nous apprenons ce que c’est que de faire partie d’un groupe. Le football m’a appris à mûrir et à grandir “, a commencé D’Ale.

Et dans la même veine, D’Alessandro a fait une recommandation claire aux garçons du club: “J’ai appris que tu n’as pas à quitter River, tu dois rester jusqu’à ce qu’ils te chassent. C’est l’une des choses qui m’a le plus marqué. Je n’ai jamais cessé de travailler et de m’entraîner, j’aime ce que je fais, j’adore le football. Ma pensée a toujours été de donner le meilleur de moi-même, de passer les moments difficiles “, le pilote de 39 ans a fermé le volant.

D’Alessandro a fait ses débuts avec la chemise River en 2000 puis il est passé par Wolfsburg (Allemagne), Saragosse (Espagne), Portsmouth (Angleterre), San Lorenzo et Inter de Porto Alegre (Brésil), où il est actuellement l’une des meilleures idoles depuis plusieurs années. Son dernier cycle à River remonte à 2016, où il a été prêté pendant un an et a réussi à obtenir deux titres: une Coupe d’Amérique du Sud et une Coupe d’Argentine.