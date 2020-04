La réduction des salaires permettrait à la série A d’économiser 100 millions

La réduction du salaire des footballeurs de Serie A, dont la Ligue italienne et l’Association des joueurs (AIC) débattent en cette période d’inactivité due à la pandémie de coronavirus, permettrait aux clubs d’économiser plus de 100 millions d’euros en trois mois et de contenir les pertes qui pourraient toucher le milliard d’euros.

04/02/2020

Les clubs de la série A dépensent environ 1,5 milliard d’euros bruts chaque année en salaires des joueurs et souhaitent les réduire d’au moins 20% pour faire face aux graves dommages économiques causés par l’urgence sanitaire.

Cela a été rapporté jeudi par l’expert de l’industrie du sport Marco Bellinazzo, écrivain et journaliste du premier journal économique italien, “Il Sole 24 Ore”, qui a expliqué qu’il prévoyait des dommages économiques pour les clubs italiens d’environ un milliard d’euros, parmi lesquels box-office, droits de télévision et sponsors.

Avec la Ligue de Serie A et l’AIC débattant à cette époque de la possible réduction du salaire des joueurs au niveau national, la Juventus a été la première équipe à conclure un accord privé avec son personnel pour ne pas payer les salaires de mars, Avril, mai et juin.

“La Juventus a donné un signal fort au football italien et européen, car Agnelli était président de l’ECA. C’était un message pour un football plus éthique, qui n’est pas un triomphe de la vanité, mais a esympathie pour le pays “, a estimé Bellinazzo.

“C’est une réduction qui peut varier. Actuellement, elle est de quatre mois et pourrait permettre d’économiser 90 millions bruts, 25% du total, soit environ 360 millions. Selon l’avenir de la saison, elle sera négociée avec les joueurs.” Par exemple, s’il était joué en mai et juin, les joueurs recevraient le salaire de ces deux mois “, a-t-il poursuivi.

Ce sont les joueurs de la Juventus eux-mêmes, dirigés par le capitaine Giorgio Chiellini, qui ont donné leur disponibilité au club pour réduire leurs salaires. Le vétéran défenseur italien a personnellement appelé ses coéquipiers et leur a demandé de renoncer à une partie de leurs revenus pour aider le club.

Le plus touché sera le Portugais Cristiano Ronaldo, l’un des premiers à donner son “ok” à Chiellini, qui démissionnera dans les prochains mois à plus de 10 millions d’euros. Le Portugais a un contrat de 31 millions d’euros net par an jusqu’en 2022.

Jusqu’à présent, la Juventus est la seule équipe italienne à parvenir à cet accord avec son équipe, tandis que la Ligue A et l’AIC réfléchissent au pourcentage de la réduction de salaire à appliquer aux autres clubs.

“En ce moment, la Ligue de Serie A et l’AIC négocient. La série A veut une réduction de 30%, c’est-à-dire la période d’inactivité prévue par le coronavirus, de mars à juin. L’AIC souhaiterait une réduction beaucoup plus faible, de sorte qu’une réduction de 20% pourrait être atteinte “, a déclaré Bellinazzo à l’EFE.

“Cela signifie une économie d’environ 100 millions d’euros pour ces trois mois”, a-t-il ajouté.

Et c’est que les clubs italiens, avec Serie A que est suspendu depuis le 9 mars dernier, ils n’ont pas de revenus et devront gérer une situation très compliquée. Une situation encore plus dangereuse pour les clubs des catégories inférieures, qui pourrait finir par faire faillite.

Selon l’expert italien, en un peu plus de trois semaines, les clubs de Serie A ont déjà accumulé des pertes de 150 millions d’euros.

“Il y a un dommage d’environ 150 millions d’euros, c’est sûr, car même si la série A devait reprendre, elle serait très probablement à huis clos et c’est pourquoi il y aurait un dommage évident lié au box-office. Et, en plus, il y aura une baisse des revenus en droits de télévision et sponsors “, a-t-il déclaré.