La réponse à l’énigme de Kane pourrait être dans l’ancien objectif de 100 millions d’euros en Premier League

Date de publication: dimanche 26 janvier 2020 10:00

Tottenham et l’Angleterre retiennent leur souffle collectif sur la forme physique de Harry Kane, mais pour des raisons très différentes.

Les Spurs savent que l’absence de leur talisman, après une blessure aux ischio-jambiers subie à Southampton, rend encore plus mince leurs espoirs déjà minces de qualification pour la Ligue des champions. Pour l’Angleterre, la possibilité que Kane rate les Championnats d’Europe cet été est bien réelle. Une date de retour estimée en avril ne fait aucune faveur, et le club et le pays commencent à réaliser l’étendue de leur confiance en lui.

Alors que l’Angleterre transpire, un certain nombre de leurs alternatives potentielles souffrent de blessures, d’une mauvaise forme ou, dans le cas de Jamie Vardy de Leicester, d’une retraite internationale, les Spurs n’ont pas vraiment beaucoup d’autres options. Son Heung-min et Lucas Moura ont tous deux fait un travail adéquat en amont en l’absence de Kane, mais Jose Mourinho est connu pour avoir un certain type d’attaquant à l’esprit. Le Portugais adore jouer à travers un point focal qui peut tenir le ballon, courir sur l’épaule et finir dans la zone: tout le package. C’est ce qu’il avait dans les deux sorts à Chelsea, à Didier Drogba et Diego Costa, et à l’Inter avec Diego Milito. Travailler avec Kane devait être un rêve avant qu’il ne se blesse, car il n’y en a pas beaucoup mieux que lui ces jours-ci.

Bien sûr, le manque de concurrence ou de couverture pour Kane a été une question posée de longue date aux Spurs; ils l’ignorent depuis des années, remontant au sommet du règne de Mauricio Pochettino. Ce n’est que maintenant qu’ils paient pour cela, mais cela semble les avoir mis en marche lorsqu’il s’agit de trouver une alternative. La semaine dernière, des rapports ont révélé que l’attaquant de la Real Sociedad Willian Jose est sur leur radar, et étant donné les comparaisons avec son compatriote né au Brésil, Costa, il est facile de voir pourquoi Mourinho est passionné. Les deux clubs semblent en désaccord sur son évaluation, l’esprit. La Real ne s’attend pas à tenir le coup pour sa clause de rachat de 70 millions d’euros, mais il souhaiterait au moins 11 millions de livres de plus que ce qui est actuellement proposé pour le joueur de 28 ans.

Levy va Levy, bien sûr.

Que cet accord dépasse la limite ou non, il doit y avoir des doutes quant à savoir s’il est la bonne personne pour remplacer et pousser plus tard Kane. Jose a un solide record en Liga, atteignant le double des chiffres lors de chacune des trois dernières saisons et occupant actuellement huit matchs en 20 matchs ce trimestre. Mais il est peu probable qu’il s’améliore encore, ayant atteint l’âge maximal pour un footballeur de haut niveau. Il fera un travail pour Tottenham et ne sera peut-être pas très compliqué quand Kane reviendra. Mais si le club et Mourinho partagent un objectif commun: atteindre le succès si souvent promis sous Pochettino, alors il y a un argument selon lequel ils devraient faire venir quelqu’un qui peut sérieusement perturber Kane et réduire considérablement la panique générée par son absence.

Il n’y en a pas beaucoup en ce moment, mais un homme anciennement courtisé par des clubs d’élite qui semble avoir quelque peu ignoré le radar est Andrea Belotti de Turin. Dans l’ensemble, son record de Serie A ces dernières années n’est pas trop différent de celui de Jose – sauf en 2016/17, quand il a tiré 26 buts en seulement 35 matchs. Mais son jeu est beaucoup plus équilibré. C’est peut-être son apparente incapacité à reproduire cette forme qui a incité les plus grands clubs à l’époque à reconsidérer leur intérêt initial, mais cette saison, son taux de grève revient à ce niveau avec une moyenne d’un sur deux au cours de la campagne 2019/20.

C’est peut-être le moment idéal pour Tottenham, ou un autre club de Premier League, d’agir. Sinon en janvier, alors l’été.

Belotti, qui n’a eu que 26 ans le mois dernier, est un attaquant idéal de Mourinho dans la mesure où il peut tout faire; il est fort, rapide et mortel quand l’occasion se présente. En tant qu’ancien ailier, il possède une intelligence positionnelle, ce qui signifie qu’il pourrait se positionner à l’avant aux côtés des attaquants dynamiques de Spurs. Étant donné que Kane a eu du mal à se blesser quelques fois ces derniers temps, notamment avec sa cheville, l’Italien serait une option viable qui peut prendre le relais en cas de besoin, et son prix serait également assez raisonnable. Il ne coûtera pas les 100 millions d’euros être cité pour lui il y a trois ans.

L’approche globale de la signature d’un attaquant au plus haut niveau a changé au fil des ans, en raison de l’évolution tactique. La plupart des clubs n’en jouent qu’un à l’avant, et les joueurs ne veulent pas bouger quelque part où ils s’attendent à rester assis sur le banc la plupart des semaines, en particulier dans un endroit comme Tottenham, qui est conçu pour nourrir Kane. Peut-être que cette blessure pourrait créer une opportunité pour enfin obtenir une certaine concurrence à l’avant. Willian Jose est certainement un bon attaquant, mais il ne changerait pas le statu quo une fois l’homme principal revenu à la forme physique. Belotti, tout en étant un risque évident, pourrait les amener à un autre niveau.

Il doit y avoir une raison pour laquelle personne n’a tenté sa chance sur Belotti auparavant, mais il a tous les attributs pour réussir en Premier League et sous Mourinho en particulier. C’est un mythe selon lequel les clubs ne peuvent pas avoir deux joueurs de haut niveau qui cherchent une place dans l’équipe; cela fonctionne très bien pour Manchester City avec Sergio Agüero et Gabriel Jesus. Belotti n’est pas tout à fait au niveau de Kane, mais il devrait certainement être de retour sur le radar de tout le monde.

Harry De Cosemo est sur Twitter