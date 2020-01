La réponse du club à l’offre de Tottenham Hotspur pour un joueur de 55 millions de livres sterling est compréhensible – HITC

Tottenham Hotspur serait intéressé par Luka Jovic du Real Madrid.

Selon El Desmarque, Tottenham Hotspur est intéressé par la signature de Luka Jovic du Real Madrid dans la fenêtre de transfert de janvier.

Il a été rapporté que Tottenham avait fait une offre pour l’attaquant de 22 ans.

Les Spurs doivent signer un attaquant ce mois-ci en raison de la blessure de l’international anglais Harry Kane, et il semble que la tenue du nord de Londres vise l’international serbe.

Cependant, selon El Desmarque, Madrid a rejeté l’offre des Spurs de signer le prêt de l’attaquant.

Bien que ce soit une déception pour Tottenham, la position de Madrid sur Jovic est compréhensible compte tenu de sa cote élevée, malgré ses difficultés cette saison.

Plus tôt ce mois-ci, l’entraîneur-chef madrilène Zinedine Zidane a déclaré à Goal.com: «Jovic est une option évidente. Il est l’avenir. Il doit être calme. Il apprend.

«C’est un garçon qui veut apprendre beaucoup. Il est très bon. Il aura beaucoup de buts. Nous l’avons soutenu et vous devez être calme avec lui. “

L’international serbe n’a rejoint Madrid depuis Benfica qu’à l’été 2019 pour des frais de transfert initiaux estimés par The Guardian à 65 millions d’euros (54,81 millions de livres sterling), et cela allait toujours lui prendre du temps pour s’installer au Santiago Bernabeu .

Selon WhoScored, Jovic a fait quatre départs et neuf apparitions de remplacement en Liga pour Madrid jusqu’à présent cette saison, marquant un but et fournissant une aide dans le processus, et il a également joué 105 minutes en Ligue des champions.

Madrid n’a pas dépensé de l’argent sur le joueur de 22 ans à l’été 2019 pour l’envoyer en prêt au milieu de la saison, et avec Los Blancos visant à gagner la Liga et la Ligue des Champions cette campagne, ils auront besoin une grande équipe.

Dans d’autres nouvelles, qui est la petite amie de Christian Eriksen? Rencontrez Sabrina Kvist Jensen sur Instagram!