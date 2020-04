La reprise de Newcastle United pourrait être proche

Londres, ANGLETERRE – 07 juin: le fondateur de Sports Direct International Mike Ashley entre dans le pub Red Lion à Westminster avant d’assister à une audience du comité restreint à Portcullis House le 7 juin 2016 à Londres, en Angleterre. Mike Ashley doit faire face au Comité parlementaire spécial Affaires, innovations et compétences sur les pratiques de travail dans son entrepôt de Sports Direct Shirebrook dans le Derbyshire. Dans une lettre à son personnel, il a admis que le centre avait besoin d ‘«améliorations» après que les enquêtes aient révélé que le personnel avait été payé moins que le salaire minimum et que des ambulances avaient été appelées au complexe 76 fois en deux ans car le personnel avait «trop peur» d’appeler malade. (Photo de Carl Court / .)

Selon Sky Sports, les discussions entre Mike Ashley et PCP Capital Partners pour une prise de contrôle de Newcastle United sont à un stade avancé.

Cela mettrait fin à la période controversée de 13 ans de Mike Ashley sur Tyneside.

Un document juridique sur la maison des entreprises a été publié ce matin. Il semble avoir établi un cadre juridique pour conclure un accord. Amanda Staveley, qui dirige le groupe PCP Capital, a tenté de racheter le club en 2017, mais l’offre a échoué. Le propriétaire controversé de United, Mike Ashley, l’a qualifiée de «gaspilleuse de temps» lorsque l’offre a échoué.

Sky Sports a rapporté à l’époque que Staveley voulait inclure une clause de libération de relégation dans l’accord. Cela aurait obligé Ashley à rembourser une partie substantielle de son investissement si les Magpies avaient été relégués.

En janvier dernier, PCP Capital Partners de Staveley était de nouveau en pourparlers pour acheter Newcastle, avec la Saudi Public Investment Firm (PIF). On ne sait pas pourquoi le PIF n’est pas nommé dans le nouveau document juridique.

Le document a également conduit à affirmer qu’Ashley prête de l’argent à PCP Capital pour aider à conclure l’accord. Le propriétaire de Newcastle a toujours été disposé à restructurer les paiements pour conclure un accord.

Ashley, qui est le PDG de Sports Direct depuis 1982, a acheté les Magpies en 2007. Il est juste de dire qu’il n’est pas populaire parmi les fans de St James’s Park. Les supporters ont constamment protesté contre l’homme d’affaires né à Walsall ces dernières années, l’accusant de ne pas investir suffisamment d’argent dans le club.

Entre 2000 et 2007, les Magpies avaient connu des finitions en Premier League aussi élevées que les troisième, quatrième, cinquième et septième. Mais l’homme de 55 ans a supervisé deux relégations dans sa propriété, en 2009 et 2016. Le point culminant de son mandat a été en 2012 quand une équipe de Newcastle inspirée de Demba Ba et Pappis Cisse a terminé cinquième sous Alan Pardew.

Toon occupe actuellement le 13e rang du palier supérieur, à huit points des trois derniers.

