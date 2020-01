SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

19.01.2020 08:18 par Andrea Piras article lu 66 fois

“Avec Sassuolo, le Taureau recule. Il prend les devants puis perd.” C’est le titre de l’édition turinoise de La Repubblica. Les grenades de Walter Mazzarri ont été remplacées par le neroverdi de De Zerbi et ont perdu 2-1 au stade Mapei.

République-Torino

P {margin-top: 0; margin-bottom: 0;}

première page

Envoyé depuis Outlook

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Revue de presse

19.01 08:23 – Ouverture du Corriere di Torino: “Le Taureau s’arrête sur le plus beau”

19.01 08:18 – La Repubblica (éd. Turin): “Avec Sassuolo le Taureau retombe sur nous”

19.01 08:13 – Corriere dello Sport: “Chiesa gol, Napoli ko. Gattuso est en crise”

19.01 08:08 – Fiorentina, La Nazione: “Chiesa-Vlahovic: quelle victoire à Naples”

19.01 08:03 – Milan, La Gazzetta dello Sport pousse Ibra: “Vibrations à San Siro”

19.01 07:58 – La Repubblica (éd. Rome): “Lazio, le strip continue”

19.01 07:53 – La presse high-cut: “Le Taureau s’arrête sur les plus beaux”

19.01 07:48 – 19e siècle: “Samp s’effondre, la Lazio impose manita”

19.01 07:43 – Titre du Corriere Fiorentino: “La Fiorentina voit Naples et renaît”

19.01 07:38 – Napoli ko à San Paolo, Il Mattino: “From incuBo”

19.01 07:33 – Les Roms se mettent au travail: “Penosi! Napoli pleure”

19.01 07:28 – Il Messaggero: “La propriété est pour trois: Lazio, vol infini”

19.01 07:23 – Corriere della Sera: “Le 11e Latium est une promenade sur le Samp”

19.01 07:18 – L’ouverture de QS: “Fiorentina tu es un conte de fées”

19.01 07:13 – L’ouverture du Corriere dello Sport sur Lazio: “C’est effrayant!”

19.01 07:08 – Ouverture de Tuttosport: “Catastrophe de Mazzarri. Juve au nom de Pietruzzu”

19.01 07:03 – Ouverture de La Gazzetta dello Sport: “Le triangle Scudetto”

18.01 14:57 – Brescia-Cagliari, les joueurs de Maran appelés: Castro out

18.01 10:12 – Corriere di Brescia: “Cellino et Cagliari: le derby demain”

18.01 09:53 – Corriere di Verona: “Hellas, dilemme d’attaque: une chemise pour trois”

18.01 09:49 – Corriere dello Sport-Stadio (éd. Bologne): “En avant il y a Barrow”

18.01 09:43 – La Nuova Ferrara: “SPAL, Falque douteux. Spunta Esposito”

18.01 09:38 – Corriere dello Sport-Stadio (éd. Florence): “Rocco a pris goût à nous”

18.01 09:33 – Gazzetta di Parma: “Gervinho et Grassi ne seront pas là avec la Juve”

18.01 09:28 – Il Messaggero: “Spinazzola-Politano se retrouve devant le tribunal”

18.01 09:23 – Corriere di Bologna: “Barrow ready. Sinisa:” Je vais mieux “”

18.01 09:18 – Il Mattino sur le but de Napoli: “Castrovilli, monsieur sourire”

18.01 09:13 – Corriere dello Sport: “Inter, style Premier pour une équipe de rêve”

18.01 09:08 – Tuttosport: “Milan, le double rêve: Under et Olmo pour Pioli”

18.01 09:03 – La Gazzetta dello Sport sur Politano-Spinazzola: “Farce du marché”

1er étage

Hellas Verona pense déjà à l’avenir après avoir vendu Rrahmani et avec de nombreuses offres pour Kumbulla, qui ne resteront guère disponibles pour Juric l’année prochaine. Une classe 2002 très intéressante comme Amir Feratovic a été bloquée, gaucher déjà dans le premier tour par équipe et …