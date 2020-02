La résolution du TAS est sortie: le résultat est maintenu et deux dates à huis clos dans le Monumental

Enfin, la définition du Copa Libertadores 2018 entre Rivière et La bouche Il avait une définition. Il TAS a annoncé la résolution après l’appel présenté par le “Xeneize” et défini pour garder le résultat sportif et sanctionner avec deux matchs à huis clos pour Rivière dans la Copa Libertadores.

De cette façon, le titre de “Millionaire” dans le Libérateurs et le résultat 3-1 reste de Madrid est intact. Ce qui affecte le club de Núñez, c’est la pénalité Stade monumental.

De cette manière, Rivière jouera les trois matches de la phase de groupes de la Libérateurs 2020 derrière des portes closes, car il a entraîné la suspension d’un match pour la demi-finale de 2019 contre La bouche pour l’utilisation de la pyrotechnie.

La résolution du TAS de la finale de Boca-River de la Copa Libertadores 2018

La plupart des allégations de Bocun pointé sur le match de gaz poivre comme arrière-plan. Cependant, TAS Il dit que la différence substantielle est que le match était déjà joué et, surtout, à l’intérieur du stade.

En tant, La bouche il n’a reçu aucune compensation financière, ce qui, selon lui, Daniel Angelici.

La résolution de TAS Il a été signé par Massimo Coccia, président du jury. Les frais de la réclamation ont été divisés également par La bouche, Rivière et la Conmebol.