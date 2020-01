“La responsabilité est à moi” »Football Press

Jeudi 23 janvier 2020

L’Atlético de Madrid a été étonnamment éliminé de la Copa del Rey 2019-2020 après être tombé face à Cultural Leonesa en prolongation. Après le match, l’entraîneur Diego Simeone a montré son visage pour la défaite et a assuré qu’il ne quitterait pas le banc de la boîte «matelas».

La Cultural Leonesa a donné un “coup” jeudi 23 janvier en huitièmes de finale de la Copa del Rey 2019-2020, car elle n’a rien éliminé de plus que l’Atlético de Madrid 2-1 dans la prolongation. Après le match, le directeur technique des «matelas», Diego Simeone, a été blâmé pour cette chute brutale.

«Nous n’avions pas la force dont nous avions besoin, Vitolo les avait, Saul à l’envers, Thomas… nous en avions plusieurs. Nous ne pouvions pas marquer et la responsabilité est absolument la mienne », a-t-il commencé lors d’une conférence de presse.

“Au niveau des situations de jeu et de buts que nous avons eues, son gardien de but a passé une nuit fantastique, l’adversaire a fait un grand match et avait l’ambition et l’enthousiasme à égaliser. Dans l’extension, ils ont très bien exécuté le compteur, Nous avons été exclus d’une très belle compétition qui Cela ne vous permet pas de trébucher. Nous devons féliciter le rival et regarder en nous », a-t-il ajouté.

Quant à savoir si cette défaite définit son avenir dans la banque Atleti, le stent argentin a déclaré qu’il continuerait. «Désireux de travailler comme tous les jours depuis mon arrivée. Je n’ai pas changé les pénalités en Ligue des champions, ni l’allongement en Ligue des champions, ni être hors du tour. J’ai un personnel important et les résultats nous accompagneront sous peu », a-t-il conclu.