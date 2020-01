La réussite historique de Serio ‘Kun’ Agüero avec Manchester City | Premier League

L’attaquant argentin Sergio ‘Kun’ Agüero a joué dans la victoire de Manchester City contre Aston Villa pour une journée historique, battant Thierry Henry comme meilleur buteur étranger en Premier League et avec ses trois buts, il est devenu celui avec le plus de triplés, place également le quatrième meilleur buteur de la compétition anglaise.

“Il est temps de remercier tous ceux qui ont rendu cela possible. À mes coéquipiers, à tout Manchester City, aux fans, à la Premier League, à ma famille et à tous ceux qui m’aident à continuer à grandir chaque jour. Et un un dévouement spécial pour mon fils Benjamín “, a remercié Agüero après une journée inoubliable. Henry a marqué 175 buts en 258 matchs avec Arsenal en Ligue anglaise, des chiffres qui en ont fait pendant douze ans le meilleur buteur non né en Angleterre en Ligue anglaise.

Le défi d’Agüero est devenu réalité ce dimanche, quand il lui a fallu trois matchs de moins pour égaler pour la première fois le match de 28 minutes à la star française et le surmonter avec deux buts pour Aston Villa. 177 points en 255 matchs de championnat avec Manchester City.

Ce n’est pas le seul record qui a dépassé un joueur qui fait l’histoire du football anglais. Son douzième triplet a permis de vaincre Alan Shearer et de devenir le joueur qui a marqué trois fois ou plus dans un match «Premier».

En 2011, il a signé le premier contre Wigan. “Très heureux de la victoire, très excité par les nouvelles réalisations et à la hauteur des légendes comme Thierry Henry, Frank Lampard et Alan Shearer”, a-t-il déclaré, se référant à son dernier exploit, égalant 177 buts de Lampard comme quatrième meilleur buteur de l’histoire. le «Premier», juste derrière Andy Cole (188), Wayne Rooney (208) et Shearer (260).