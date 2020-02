La révélation de Chiche Arano sur la descente du fleuve: “Les cinq dernières minutes je les ai jouées à pleurer”

Carlos Arano, qui a joué dans le set de River qui a fini par descendre en 2011 au First National B, a admis que “L’équipe de Jota Jota était armée par Passarella“De plus, il a ajouté:” Daniel avait plus de métal et était toujours avec le groupe. “Concernant la promotion contre Belgrano, il a précisé:” J’avais quitté la formation de départ après avoir joué un bon match à Cordoue et il faisait chaud parce que je voulais être oui ou oui. Puis j’ai commencé à me disputer avec Passarella et j’ai fini par jouer. C’est terrible, vous allez regarder le panneau, les minutes passent, quand la prison de Pavone a eu tort, j’ai regardé l’horloge et j’ai dit “c’est tout”. J’ai joué les dernières minutes en pleurant. “

D’un autre côté, l’ancien défenseur du Racing a analysé son passé à River: “Je ne pense pas avoir échoué dans mon passage dans le club, même si au niveau sportif c’était terrible”, a-t-il déclaré lors d’un dialogue avec TyC Sports. Et terminé: “Nous avons fait un tournoi barbare de 31 points, nous nous sommes qualifiés pour le tournoi sud-américain, mais bon, il fallait jouer les deux finales mal, mal armés et il fallait mettre le visage dans la partie de la descente. J’ai également eu la possibilité de rester et de monter. C’est une épine qui fait très mal mais je l’ai sortie un peu“.

De plus, Chiche faisait partie de l’équipe Hurricane qui a dirigé Angel Cappa en 2009 et a rappelé que le championnat avait été perdu à la dernière date. “En finale contre Vélez ils ont volé notre gloire“Il a condamné.” La ligne, Ricardo Casas, était une Coupe du Monde et ne l’a jamais manqué. Nous avons annulé un objectif qui était activé d’un mètre. Nous étions là 1-0 et ils ont dû venir avec tout pour faire deux buts “, a-t-il conclu.