La révélation de De Jong sur Abdelhak Nouri, le joueur qui s’est réveillé d’un coma après trois ans

Dans les derniers jours, Abdelhak Nouri, milieu de terrain de 22 ans, s’est réveillé d’un coma après une crise cardiaque au milieu d’un match amical entre l’Ajax et le Werder Brême le 8 juillet 2017.

Plusieurs années plus tard, Frenkie De Jong, qui était son partenaire dans l’équipe néerlandaise, s’est souvenu quand il est allé lui rendre visite dans la salle d’hospitalisation et a révélé que Nouri lui avait fait un geste, alors qu’il était encore dans le coma: “Je me suis assis avec lui et sa mère est entrée. Puis il lui a demandé : «Appie, où devrait aller Frenkie? À Barcelone? Dès qu’elle a dit cela, son sourcil s’est levé. Ce fut un moment spécial. “

Après ce moment, le milieu de terrain néerlandais a pris une décision, rejeté une offre du PSG et est devenu un tout nouveau renforcement de Barcelone, où il est actuellement l’une des figures de Lionel Messi.

De cette façon, le geste de Nouri a été essentiel pour définir l’avenir de son ami De Jong. Heureusement pour tout le monde, le Marocain s’est réveillé de son coma et petit à petit il se remettra, bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir pour reprendre sa vie normale.

“Il n’est plus dans le coma: il dort, éternue, mange … Mais il est cloué au lit et dépend de nous. Le matin, il y a une forme de communication, mais la confirmation passe par ses sourcils. Un jour, il y en aura d’autres forme de communication avec lui “, a expliqué une source familiale.