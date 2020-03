La révision de Tottenham Hotspur s’impose alors que les Spurs faiblissent à nouveau

Londres, ANGLETERRE – 04 mars: les joueurs de Tottenham Hotspur regardent dans les tirs au but au cours de la FA Cup cinquième match entre Tottenham Hotspur et Norwich City au stade Tottenham Hotspur le 04 mars 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo par Julian Finney / .)

Après s’être retiré de la FA Cup, Tottenham Hotspur doit désormais prioriser certains matchs clés à venir dans ses deux compétitions restantes. Jusqu’où Tottenham Hotspur a-t-il besoin d’une révision cet été? Jose Mourinho a affirmé qu’aucune révision n’était prévue, et pourtant l’équipe manque de profondeur, en particulier en termes d’attaquant.

La révision de Tottenham Hotspur est nécessaire car ils hésitent encore une fois

Mourinho a déclaré:

“Tout d’abord, ce n’est pas ce dont nous pensons avoir besoin. Deuxièmement, à cause du profil de notre club et troisièmement à cause du marché. Année après année, c’est plus difficile.

“Je ne pense pas à une refonte.”

Cela dépend vraiment de ce qui constitue une refonte. Vouloir expédier un grand nombre de joueurs et les remplacer serait totalement irréaliste. Mais, si une révision consiste à déplacer au moins trois joueurs et à attirer plus de talents, ne pas le faire nuirait aux progrès du club. Tottenham manque désespérément d’attaquants pour soutenir Harry Kane. De plus, leur défense a été faible. Les ailes latérales, dans le cas de Serge Aurier, ont été incohérentes. Certes, le milieu de terrain a été renforcé; les options de milieu de terrain offensives sont les plus profondes. Sinon, les blessures de nombreux membres clés du personnel ont entraîné un manque général de profondeur dans l’équipe.

Défaite décevante à Norwich City

Après la défaite de Norwich City, ce rejet d’une refonte semble un peu déroutant. Ce match répète simplement les erreurs qui se sont enracinées dans ce côté. Il y a une faiblesse dans la mentalité. Au début, cela se traduit par l’échec de vraiment prendre le match à Norwich, abandonnant une avance de 1-0 qui aurait dû être renforcée. De plus, la séance de tirs au but était une affaire lamentable avec trois pénalités manquées.

Tottenham est dépourvu de toute confiance et engagement réels. Dans le match de la FA Cup, cela peut être lié en partie à la tactique de l’équipe plus profonde. Mourinho était satisfait de la façon dont son équipe a joué dans l’ensemble. Mais c’est un style auquel les joueurs et surtout les fans ne sont pas habitués. La presse de Pochettino était inexistante jusqu’à ce que l’avance soit cédée de manière vraiment choquante par Michel Vorm. Un alignement offensif avec Lucas Moura, Dele Alli, Giovani Lo Celso et Steven Bergwijn, puis Gedson Fernandes et Erik Lamela n’a pas su tirer parti des chances. Serge Aurier avait une grande chance de gagner le match, mais son tir était dégagé de la ligne.

Dele Alli a été déployé dans cette fausse position insaisissable avec peu de succès. Il a eu du mal à avoir un impact sur le jeu et a finalement été remplacé. Il sera intéressant de voir si Mourinho choisit de continuer à aligner Dele dans cette position.

Fatigue et profondeur de l’effectif

Lors de la conférence d’après-match, Mourinho a expliqué comment Lucas Moura et Giovani Lo Celso et «[o]Les autres joueurs sur le terrain… étaient également en grande difficulté «en termes de fatigue, de crampes et de blessures potentielles menaçant de frapper.

En outre, Mourinho a souligné la nécessité de donner la priorité soit au choc de la Premier League contre Burnley, soit au match à venir RB RB Champions League:

“Je dois penser à un match du samedi et un mardi et essayer de décider lequel est la priorité et lequel est celui où je peux donner à certains de mes garçons sous une fatigue énorme la meilleure chance possible.”

Mourinho s’adapte aux ressources de Tottenham Hotspur

Mourinho doit travailler avec les ressources relativement limitées dont disposent les Spurs par rapport à certains des clubs illustres qu’il a gérés auparavant. En conséquence, il doit être prudent lorsqu’il promet une révision. De plus, il dit qu’il doit donner la priorité à une compétition plutôt qu’à une autre, car l’équipe n’est tout simplement pas assez profonde pour rivaliser sur tous les fronts. Il peut même ne pas avoir la chance d’avoir une équipe aussi profonde qu’il le préférerait.

En été, ce côté disparate et défaillant a l’occasion de s’unir et de se régénérer. Les ressources sont peut-être limitées, mais l’équipe elle-même contient toujours des joueurs brillants. Les deux prochains matchs contre Burnley et Leipzig pourraient s’avérer transformer ce récent patch de mauvaise forme. Deux victoires pourraient donner un regain de confiance et de direction; se faire éliminer de deux compétitions en deux semaines serait écrasant.

