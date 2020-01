La révolution ratée de Jürgen Klinsmann au Bayern Munich

Munich, 25 avril 2009: le Bayern est sur le point de perdre son huitième match de la saison 2008/09, cette fois à domicile contre la sixième place Schalke 04. Alors que l’équipe était en retrait par un but, le stade a éclaté en chants mixtes , l’un essayant d’encourager les joueurs à domicile en chemise rouge et l’autre avec un message ferme au conseil d’administration du Bayern:

Klinsmann raus! Klinsmann raus!

Deux semaines avant ce match, Jürgen Klinsmann avait fait l’objet d’un article de journal de la Tageszeitung de Berlin. Le journal présentait un montage de l’ancien manager allemand cloué sur la croix avec le slogan «Toujours regarder du bon côté de la vie». Ridiculisant l’optimisme inébranlable de l’ancien vainqueur de la Coupe du monde, taz a conclu sa représentation satirique avec la légende «De la superstar allemande au croque-mitaine de Bavière».

La révolution Klinsmann, qui devait changer radicalement le Bayern sur le terrain et de l’intérieur, avait échoué.

Cet article reviendra sur les attentes optimistes qui ont accompagné Klinsmann à Munich lorsque le natif de Göppingen est devenu le prochain entraîneur-chef du Bayern Munich, les raisons de sa chute et les changements nécessaires au club qui ont été apportés par la suite.

La superstar allemande

Pour bien comprendre pourquoi le Bayern a décidé de tenter sa chance avec Jürgen Klinsmann en juillet 2008, il est important de se rendre compte du mauvais état dans lequel se trouvait l’équipe nationale de football allemande lorsque Klinsmann est devenu entraîneur-chef de l’Allemagne quatre ans plus tôt.

Bien que l’équipe allemande de Rudi Völler ait atteint la finale de la Coupe du monde en 2002, leur campagne était plutôt peu impressionnante, et ils n’y seraient jamais arrivés sans le gardien Oliver Kahn. Même la qualification pour le tournoi au Japon et en Corée du Sud était loin d’être simple. L’Allemagne est arrivée deuxième de leur groupe après l’Angleterre, qui les a battus 5-1 à Munich. L’Allemagne a dû se qualifier lors des éliminatoires, où elle a été victorieuse à domicile contre l’Ukraine après avoir fait match nul à Kiev.

Peu de choses ont changé au cours des deux années qui ont suivi la Coupe du monde. et l’Allemagne s’est effondrée sur les euros 2004. Ils ont attiré à la fois les Pays-Bas et la Lettonie, un package surprise, et ont conclu leur campagne en perdant leur dernier match de phase de groupes contre la République tchèque, qui avait déjà été confirmée vainqueur du groupe et avait joué avec une équipe en rotation.

Le DFB avait besoin de changement et ils en avaient besoin rapidement. La Coupe du monde 2006 se profile à l’horizon, qui sera accueillie pour la première fois par une Allemagne unifiée.

Klinsmann n’a pas perdu de temps à la fois en poursuivant un programme agressif pour réorganiser la gestion de l’équipe et en encourageant un mouvement de jeunes pour relancer une équipe vieillissante. Klinsmann a également pris la décision audacieuse de placer Oliver Kahn pour Jens Lehmann d’Arsenal après avoir fait tourner les deux gardiens de but lors de la Coupe des Confédérations 2005.

Klinsmann voulait également que la mentalité du football allemand change. Il voulait dissiper la notion selon laquelle les performances n’étaient pas pertinentes tant que les résultats étaient en leur faveur. Il a exigé que le football allemand soit plus rapide, plus agressif et, surtout, plus attrayant. Il n’a pas hésité à critiquer le rythme alors lent de la Bundesliga et il n’a pas eu peur de se plaindre publiquement de la condition physique de ses joueurs.

Le bouleversement du statu quo a provoqué la critique de Klinsmann de tous les côtés, mais il a rapidement fait taire ses détracteurs.

Sa critique du football traditionnel allemand a pris de l’ampleur à chaque victoire en Coupe du monde. L’Allemagne a joué un football amusant et attrayant pour la première fois depuis longtemps et a traversé une phase de groupes certes facile, marquant huit buts en trois matchs. Motivant ses joueurs de manière inspirante, l’Allemagne de Klinsmann est arrivée troisième du tournoi, et cette fois, ils y sont arrivés en jouant au football.

Cette équipe nationale facile à regarder était accompagnée d’une atmosphère sociale ravivée. Il serait trop simpliste de dire que la Coupe du monde 2006 a permis à l’Allemagne de s’aimer à nouveau, après un long et douloureux processus depuis la chute du régime nazi en 1945. Mais il était difficile de ne pas ressentir un changement de mentalité nationale témoin de l’euphorie qui a éclaté dans les rues de toute l’Allemagne alors que l’équipe nationale progressait de plus en plus dans le tournoi. Interviewé par The Guardian lors du tournoi, Otto Hensch, 29 ans, incarne parfaitement le changement d’attitude:

Je n’avais jamais mis de drapeau avant parce que c’était étrange … Maintenant, j’en ai un dans ma fenêtre depuis trois semaines. Il va se sentir trop vide si je le retire, j’ai donc décidé de le garder pour de bon.

Il serait encore plus simpliste de dire que Klinsmann lui-même est la raison pour laquelle Otto a décidé de laisser son drapeau dans sa fenêtre, mais le manager de football charismatique s’intègre parfaitement dans l’aura positive globale de l’été 2006.

Le croquemitaine du Bayern

La nomination de Klinsmann comme nouvel entraîneur-chef du Bayern a frappé le monde du football comme une bombe. L’ancien entraîneur du Bayern Udo Lattek, par exemple, a déclaré qu’il avait prédit de nombreuses sortes d’alternatives en tant que nouveau manager de Die Roten mais jamais Klinsmann, un manager qui n’avait pas été sur un banc d’entraîneurs depuis deux ans.

L’excitation et les attentes étaient là. Beaucoup pensaient que Klinsmann pourrait conduire la nouvelle équipe coûteuse du Bayern à la gloire européenne, mais il y avait aussi des doutes. Il était de notoriété publique que Klinsmann avait été le cœur du vestiaire allemand, mais le cerveau tactique des opérations appartenait à son assistant, Joachim Löw, qui a ensuite dirigé une jeune équipe vers la finale de l’Euro 2008.

Il ne fait cependant aucun doute que Klinsmann va à nouveau bousculer le statu quo. L’homme qui avait déjà bouleversé le DFB allait faire de même avec le Bayern et il a commencé à le faire le jour de son arrivée.

Klinsmann a présenté le club à des psychologues du sport, des nutritionnistes et des experts d’autres domaines et sports pour aider à la formation. Il a introduit une «pièce calme» dans son effort pour révolutionner la vie quotidienne à Säbener Strasse, où il a donné des cours de yoga aux joueurs. Dans la salle silencieuse et à d’autres endroits autour du terrain d’entraînement du Bayern, Klinsmann a placé de nombreuses statues de Bouddha, critiquées par les politiciens, les chefs religieux et les joueurs comme Ze Roberto, qui considéraient les statues comme une simple distraction. Les changements radicaux de Klinsmann ont été critiqués comme une tentative d ‘«américanisation» du football interclubs allemand.

Klinsmann a pris d’autres décisions douteuses, comme l’embauche de Martin Vazquez comme entraîneur adjoint. Bien que bon entraîneur de football, le Mexicain-Américain en savait peu sur la Bundesliga ou le football allemand en général.

Tous ces changements auraient pu être acceptés si les résultats avaient été en faveur du Bayern, mais ils ne l’ont pas été.

Klinsmann a également été fortement critiqué pour sa tactique. Il a barboté, sans succès, avec une formation 3-5-2 et a laissé beaucoup de ses joueurs confus au sujet du plan tactique. Philipp Lahm, qui a également critiqué Rudi Völler et Louis van Gaal, n’a pas retenu ce qu’il pensait de la capacité tactique de Klinsmann dans son autobiographie:

Nous n’avons pratiquement pratiqué le fitness que sous Klinsmann, il y avait très peu d’instructions techniques et les joueurs eux-mêmes ont discuté de la manière dont ils joueraient un match avant le match.

Lahm n’était pas le seul joueur à avoir critiqué la gestion de Klinsmann, Ze Roberto a révélé plus tard que bon nombre des discussions de Klinsmann à la mi-temps consistaient uniquement à: «Vous devez marquer un but.» Klinsmann, le grand motivateur du triomphe de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, avait perdu le dressing du Bayern.

En mars, le Bayern a été éliminé par le Bayer Leverkusen en quart de finale du DFB-Pokal. En avril, le Bayern a perdu 5-1 face à l’éventuel champion de Bundesliga VfL Wolfsburg. Le plus gros coup est venu quand ils ont été humiliés au Camp Nou: une défaite de 4-0 contre Barcelone dans un match si déséquilibré que le Bayern a eu la chance de ne pas concéder les deux chiffres. La Ligue des champions était en tête de liste lorsque le club a engagé Klinsmann. Après avoir concédé 4 buts en un semestre au futur champion de Barcelone, il était clair que, même avec les changements de Klinsmann, le Bayern était à des années-lumière des meilleures équipes du monde.

Deux jours après la défaite du Bayern contre Schalke à domicile, Klinsmann a été licencié. L’expérience de 10 mois du Bayern avec le sauveur allemand était terminée.

Un club prêt à changer

Le Bayern Munich a embauché Jürgen Klinsmann parce qu’il voulait que le Bayern évolue dans une nouvelle direction. Cela n’a pas changé lorsque Klinsmann a été licencié. Le Bayern n’avait pas participé à une finale de la Ligue des champions depuis sa victoire en 2001; avant l’arrivée de Klinsmann, ils avaient été éliminés de la Coupe UEFA en demi-finale par le Zenit de Saint-Pétersbourg.

Le club avait besoin d’une nouvelle vision pour rivaliser dans une culture du football qui était passée de capitaliste à hyper-capitaliste.

L’équipe de Barcelone qui a écrasé le Bayern en avril 2009 était l’opposé de ce qu’était alors le Bayern. Barcelone avait des jeunes joueurs comme Lionel Messi, Victor Valdes, Xavi, Andres Iniesta et Carles Puyol, tous nés et élevés avec Barca-DNA. Le Bayern a acheté des joueurs individuels, tandis que des équipes de haut niveau comme Barcelone de Pep Guardiola et Manchester United de Sir Alex ont créé des groupes harmonieux. Les joueurs du Bayern ont agi davantage comme un groupe de joueurs uniques. En 2008, de nombreux joueurs se sont installés à Munich, pour ensuite décliner en qualité. Des joueurs nationaux allemands tels que Marcell Jansen, Lukas Podolski, Tim Borowski et Miroslav Klose sont des exemples de joueurs qui n’ont pas atteint leurs sommets précédents à Munich.

Au tournant de la décennie, cependant, le changement est finalement arrivé. Le Bayern a engagé Louis van Gaal, qui n’a pas eu peur d’inclure de jeunes joueurs dans le onze de départ. En seulement trois ans, d’anciens jeunes joueurs tels que David Alaba, Thomas Müller et Toni Kroos sont tous devenus des éléments essentiels des onze de départ qui ont remporté le triplé 2013. Les problèmes qui ont frappé le club en 2008 n’étaient certainement pas la faute de Klinsmann, mais sa révolution n’a pas réussi à les renverser.

Le Bayern voulait changer selon ses conditions et y est parvenu, mais avec un Hollandais excentrique et son successeur plutôt qu’avec l’ancien charismatique joueur du Bayern de Göppingen.