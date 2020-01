La RFEF plaide pour la candidature à la Coupe du monde 2030

Dans le journal SPORT, nous avons été les premiers à vous dire l’intérêt de Luis Rubiales faire avancer le processus électoral de la RFEF qui, comme toute fédération olympique, doit avoir lieu en l’an 2020. Une avancée électorale que le président fédératif lui-même a officialisée à l’Assemblée le 16 décembre dernier.

30/12/2019 à 17:17

CET

Ramón Fuentes

Déjà à son époque, nous affirmons que le différend sur l’Eurocopa et les Jeux olympiques de l’été prochain faisait partie des arguments de la RFEF pour faire avancer ce processus électoral qui, en tant que fédération olympique, ne doit pas se tenir avant le second semestre de l’année. Aussi, L’IUSPORT publie une partie du texte envoyé par Rubiales lui-même au CSD, où il fait également valoir la candidature à la Coupe du monde 2030 comme raison de demander cette avance des élections. Le texte se lit comme suit:

“La présentation d’une candidature nécessite un travail intense et laborieux bien avant la présentation officielle de celle-ci. Les aspects de l’infrastructure (essentiellement les stades et les villes où elle devrait être développée), du soutien économique des gouvernements ( il faut garder à l’esprit que l’organisation d’une Coupe du Monde va au-delà de l’amélioration des stades, quelques améliorations dans les transports, les infrastructures de services technologiques, les communications, etc.) sont nécessaires.

Dans ces événements, il sera essentiel d’obtenir un soutien international qui ajoute de la valeur à la candidature de l’Espagne et du Portugal, en utilisant comme l’un des principaux arguments de la même chose que c’est la candidature européenne avec plus de soutien international et donc plus susceptible d’être choisie par la FIFA. en tant que candidat à la Coupe du monde 2030.

Il est évident qu’une candidature à une Coupe du monde de football qui se veut solide et crédible ne peut être présentée socialement que si les structures dirigeantes de la Fédération (c’est-à-dire le président, le conseil d’administration et l’assemblée) ont un mandat consolidé et valide pour une période de 4 ans. .

Il n’y a aucune crédibilité pour une candidature ou un projet sportif de cette taille qui peut être limité, voire modifié ou rejeté par une équipe dirigeante différente qui dirige la Fédération avec des priorités ou des objectifs différents.

Par conséquent, une candidature ne peut être présentée dans les termes requis par ce type de dynamique que si l’équipe qui doit l’animer a été ratifiée par les successions dans un processus électoral qui a validé ladite proposition et dispose de 4 ans pour lui permettre de s’engager. et être perçu comme un engagement signer la présentation de la candidature à l’organisation de la coupe du monde.

C’est pourquoi nous demandons que le processus électoral soit développé et finalisé au premier trimestre de l’année 2020 “.

Dans le même document, et selon la page spécialisée en droit du sportivo, Luis Rubiales demande que ce processus électoral soit pleinement développé au premier trimestre de l’année. Autrement dit, il se termine au plus tard le 31 mars 2020, ce qui contredit le calendrier électoral de la RFEF elle-même avancé par le journal SPORT et qui fixe à 118 jours le délai à compter de la convocation officielle des élections et de la célébration de l’Assemblée dans la ville de Soccer pour l’élection du président.

Si l’on se souvient, comment avançons-nous aussi dans le SPORT, que la RFEF est légitimée pour la demande de leur avancement. Je le demande déjà Angel Maria Villar en 2012 dans un scénario très similaire à l’actuel ainsi qu’à d’autres fédérations sportives olympiques, dont le basket-ball, qui a également reçu l’accord de la CSD avant des demandes similaires