La RFEF veut s’assurer que les équipes jouent en Europe en cas de non-finalisation de la Ligue

Demain jeudi, le RFEF a appelé un réunion de son comité exécutif, une réunion télématique où un point à l’ordre du jour est particulièrement frappant. C’est celui qui fait référence aux “critères de participation aux compétitions européennes en cas de non-finalisation du concours”.

15/04/2020

Agir à 22h26

CEST

Il semble clair que la fédération veut avancer, pour envoyer à l’UEFA, différents scénarios au cas où ni la Ligue ni la Coupe du Roi ne se termineraient. En ce qui concerne le championnat de la ligue, c’est de savoir si, si nécessaire, les équipes qui figuraient dans les six premiers classés conserveraient leur option d’être à la fois en Ligue des champions et en Ligue Europa. Dans le cas de la compétition continentale maximale, ce privilège serait pour Barcelone, premier de la Ligue, suivi du Real Madrid, de Séville et de la Real Sociedad. En ce moment, ce seraient les deux équipes madrilènes Getafe et Atlético de Madrid que vous souhaitez affronter en Ligue Europa.

Mais il n’est pas exclu d’autres scénarios tels que le classement des six premiers à la fin du premier tour, les six premiers de la saison dernière et même les critères historiques prévalant lors de la décision. Bien que, comme l’a appris SPORT, l’intention est de maintenir la situation actuelle de la Ligue.

Des critères qui affecter la Copa del Rey d’une manière si la finale entre Athletic et Real Sociedad n’a pas fini par être jouée. Luis Rubiales et les clubs ont défendu qu’ils voulaient que cela se déroule à l’Estadio de la Cartuja avec une porte ouverte, que quand il est joué, c’est toujours avec le public. Mais vous devez également gérer le scénario qui ne pourrait pas être contesté. Même parmi les critères à approuver, qui n’ont pas été transférés aux membres de la Commission, il pourrait y avoir la possibilité que le deuxième de la Coupe ne soit pas celui qui se rende à la Ligue Europa à l’avenir si le champion a déjà obtenu son classement. Bien que, comme l’a appris SPORT, l’intention était qu’il s’agissait d’athlétisme pour la Coupe puisque le Real irait déjà en Europe pour la Ligue des Champions.

L’ordre du jour comprend également une modification du règlement, en plus du règlement de l’observatoire de l’égalité et du comité de responsabilité sociale des entreprises. N’oubliez pas que l’actuelle commission déléguée est composée de Luis Rubiales, président des territoires des Asturies, de la Cantabrie, de la Catalogne et de Castilla León. Comme clubs sont Málaga, Cadix, Unión Viera et Zamudio. Sergio Piña et Manuel Diego Tello sont les joueurs. Lopetegui l’entraîneur et Gil Manzano comme arbitre