La Rione Terra bat la Santa Maria la Carità et verrouille la sixième place

POZZUOLI (NA). Deuxième victoire consécutive pour le Rione Terra qui s’étire 2-1 Santa Maria la Carità et prend seulement trois longueurs de la zone des séries éliminatoires du groupe B de promotion. Di Silvestre et Corace, à onze mètres, les buts ont valu trois points de plus pour la formation de M. Montefusco.

MESURER LA VICTOIRE

Al Domenico Conte est tout de suite bien pour le jaune et le bleu qui, après une bonne approche, le débloque en corner. Le ballon botté par Corace dans le coin droit est délicieux, Silvestre pour le carnaval décide de se déguiser en bombardier et en sacs: à 13 ‘c’est 1-0. Santa Maria la Carità essaie de réagir mais la Rione Terra s’en sort sans problème. Au début de la seconde mi-temps, un autre début de match. En tant que joueur de football, c’est toujours Silvestre qui frappe dans la zone ouverte, le contact avec le bras de Russo est flagrant avec l’arbitre qui indique immédiatement la tache. Corace est bon pour déplacer le gardien de but et à 9 ‘de la seconde mi-temps il y a le 2-0. Le jeu est fermé? Pas vraiment. A 65 ‘, Santa Maria la Carità rouvre avec Di Franco forçant la Rione Terra à une course finale inattendue pour le déroulement du match. Après six minutes de récupération, de nombreux changements et interruptions, finit 2-1 et la Rione Terra peut déjà penser au grand match avec les leaders Ischia en sept jours toujours au Comte.

SALLE DE LAND-SANTA MARIA 2-1

RIONE TERRA: Granata, Del Giudice, Lanuto, Silvestre (46’st Ranieri), Iervolino, Maisto, Illiano (22’st Fusco), Cerchiaro, Lucignano (30’st Buonaurio), Corace (44’st Improta), Sica (36 ‘ st Orteca). Disponible: Nasti, Borrone, De Simone, Trincone. Gérant: Montefusco.

SANTA MARIA LA CARITA ‘: Mention, Alfano (13’st Di Franco), Russo, Salvatore, Ruocco R. (13’st Rapicano), Vanacore (13’st Palumbo), Marasco (43’st Ruocco Raf.), Rizzo, Porzio, Donnarumma. Disponible: Raiola, Saldamarco, Cannavale. Entraîneur: Durres.

ARBITRE: Vert de Frattamaggiore.

ASSISTANTS: Arcella et Pipola.

REPÈRES: 13’pt Silvestre, 9’st rig. Corace (R), 20e Di Franco (S).

NOTES. Ammonites: Maisto, Lanuto, Sica, Russo, Salvatore, Rapicano

Auteur:

Antonio Carnevale