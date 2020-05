La rivalité avec Chelsea est plus grande que Arsenal selon Dele Alli de Tottenham Hotspur

Londres, ANGLETERRE – 22 DÉCEMBRE: Dele Alli de Tottenham Hotspur et N’Golo Kante de Chelsea lors du match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Chelsea FC au stade Tottenham Hotspur le 22 décembre 2019 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Visionhaus)

C’est une chose de dissiper un rival sur le terrain en le battant. C’est une chose complètement différente de dire qu’un autre club a remplacé un rival.

En quelques phrases courtes, Dele Alli de Tottenham Hotspur a fait exactement cela, affirmant que la principale rivalité des Spurs est avec Chelsea, pas Arsenal.

“Rivalité avec Chelsea plus grand que Arsenal” – Tottenham’s Dele Alli

Tottenham et Chelsea à un niveau supérieur à Arsenal

S’adressant à Rio Ferdinand pour la Copa 90, Alli a déclaré (21h30) “Je pense que si vous demandez aux fans, ils vous donneront probablement une réponse différente. Mais en tant que joueurs, évidemment la façon dont les matchs se sont déroulés, la ligue et tout ça, la rivalité que nous avons avec Chelsea est plus grande que celle avec Arsenal. Vraiment à cause de ce qu’ils nous ont fait ces dernières années. “

Alli frappe le clou sur la tête alors que la rivalité amère entre Tottenham et Chelsea a augmenté sans relâche au cours des dernières saisons alors qu’ils se sont battus en demi-finales et finales de coupe en plus de se battre pour les quatre premières places.

La rivalité a vraiment pris le devant de la scène et en mai 2016 avec The Battle At The Bridge. Respirant le cou de Leicester à la recherche du titre de champion, les Spurs se sont rendus dans l’ouest de Londres dans l’espoir de vaincre Chelsea en difficulté.

Après avoir pris les devants 2-0 avant la mi-temps, les Spurs s’effondrent physiquement et émotionnellement. Les Blues sont revenus en force avec l’objectif de mise à niveau tardivement de l’attaquant Eden Hazard qui avait enduré une saison de cauchemar. Lorsque le coup de sifflet final a retenti, les Spurs ont terminé avec neuf cartons jaunes et après avoir détruit le titre, Leicester a décroché le match nul de Tottenham.

Tottenham et Chelsea ne se sont pas rencontrés lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions ces dernières saisons, mais les deux équipes ont régulièrement joué dans les meilleurs clubs européens. Arsenal ne l’a pas fait.

Et même pour entrer en Ligue des champions, les Spurs et les Bleus se sont battus et ont décroché les quatre premières places de la ligue. Arsenal ne l’a pas fait.

Siège arrière au nord de Londres

Le North London Derby, entre Spurs et Arsenal, semble le plus amer. Surtout historiquement.

Par exemple, les fans d’Arsenal célèbrent la Saint-Totteringham, le jour où les Gunners obtiennent mathématiquement un classement supérieur à celui des Spurs. Il n’existe pas de telles «vacances» entre les Spurs et Chelsea ou Chelsea et Arsenal.

Ferdinand a convenu avec Dele que le Derby du nord de Londres a pris un siège arrière à la rivalité des Spurs et de Chelsea en ce moment. Mais qui sait? Peut-être que le nouveau manager d’Arsenal, Mikel Arteta, changera cela. Peut-être que Jose Mourinho enfoncera Tottenham dans le sol. Tout se déroule en cycles.

Selon le meneur de jeu des Spurs, le cycle actuel est que les joueurs des Spurs voient Chelsea comme le plus grand rival. Et à juste titre. Le dernier dard, Chelsea a battu les Spurs lors de leur seule et unique rencontre au New Tottenham Hotspur Stadium. Arsenal n’a pas encore visité.

Mais qu’en est-il de vous, que vous ayez ou non un chien dans l’un des derbies londoniens, quelle est selon vous la plus grande rivalité actuellement entre Arsenal, Chelsea et Tottenham? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Photo principale

Intégrer à partir de .