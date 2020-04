La Roma concède sa défaite alors que Chris Smalling s’apprête à rentrer chez lui

Selon Chris Giallorossi.net, Chris Smalling ne rejoindra pas le club de prêt AS Roma pour un contrat permanent et retournera à Old Trafford cet été.

Smalling a été un artiste vedette pour la Roma cette saison et le club a désespérément voulu signer le défenseur anglais, mais ils avaient déjà du mal à justifier quoi que ce soit proche du prix demandé de 23 millions de livres sterling. Les Red Devils auraient rejeté d’emblée une offre de 13,8 millions de livres sterling des Italiens.

Et maintenant que le football est plongé dans le chaos à cause de la crise des coronavirus, les Italiens se sont exclus de la course.

“Au moment où la pandémie sera terminée et que le football sera à nouveau joué, la prochaine saison devra également être prise en compte, ce qui, pour chaque équipe, promet d’être très difficile sur le plan économique”, indique le média.

“Les Giallorossi pariaient sur la confirmation de Smalling, qui, cependant, d’après ce qui a été appris ces derniers jours, n’aura pas lieu compte tenu de la forte demande de Manchester United, qui essaie d’obtenir autant que possible pour le joueur.”

La nouvelle est confirmée par The Sun, dont la source au sein du club italien a déclaré: “Nous savons que Chris aimerait rester et c’est un accord qui convient à toutes les parties à la fin de la saison.”

«La réalité financière est cependant très différente. Les Roms ont beaucoup de nouvelles choses à considérer. »

La nouvelle viendra comme un coup dur pour le jeune homme de 30 ans, qui s’est bien installé dans la capitale italienne et est devenu une figure culte au Stadio Olimpico. Parlant de la crise actuelle dans un chat Whatsapp sur son compte Twitter cette semaine, Smalling a déclaré: «Ma femme et mon fils sont ici [in Rome], ainsi que ma belle-mère et ma cousine. Nous avons au moins de la compagnie. »

“Je suis heureux de passer plus de temps avec mon fils Leo, je peux enfin me consacrer à lui et j’ai découvert qu’un bébé de 10 mois est un travail à plein temps.”

Arsenal reste intéressé par les services de l’homme en Angleterre, bien qu’eux aussi puissent avoir à revoir leurs plans de transfert en raison de l’impact financier de COVID selon un article publié aujourd’hui dans The Telegraph.

La nouvelle signifie qu’à moins que les Red Devil réduisent considérablement leur prix demandé, Smalling retournera presque certainement à Old Trafford, où il affrontera Harry Maguire, Victor Lindelof, Eric Bailly, Axel Tuanzebe, Luke Shaw et Phil Jones pour l’un des premiers couchettes arrière centrales de l’équipe.

