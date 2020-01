La Roma et la Lazio à égalité dans le derby de la capitale italienne »

Dimanche 26 janvier 2020

Dans le derby de la capitale italienne, Rome a fait match nul contre la Lazio. L’équipe «giallorossi» n’a pas pu imposer son jeu contre ceux dirigés par Simone Inzaghi et des points ont été attribués au Stade olympique. Les erreurs des gardiens ont été déterminantes dans l’élaboration du tableau de bord.

Dans un derby divertissant, Roma a fait match nul 1-1 avec son rival classique, la Lazio, dans le Unique Match Factor Xperto. La rencontre a été marquée par l’intensité et la tension entre les équipes, ainsi que par les erreurs puériles des deux gardiens, ce qui a finalement abouti au résultat final entre les deux équipes.

La réunion a commencé pour l’équipe des «loups». Dans la 26 ′ minute, après une série de touches par les locaux qui se sont terminées par un centre de la zone, Edin Džeko a pris un mauvais départ pour couper le gardien Thomas Strakosha et mettre le match 1-0. Cependant, en moins d’un quart d’heure, ceux dirigés par Simone Inzaghi ont retrouvé la parité. A 34 ′, après corner de Luis Alberto, et une erreur enfantine du gardien de but de Rome, Pau Lopez, Francesco Acerbi a marqué le match nul avec lequel les équipes se sont reposées.

Au match retour, l’équipe d’Inzaghi a manipulé le ballon et a généré un plus grand danger que l’équipe de Paulo Fonseca. Cependant, Rome était plus profonde, mais sans bons résultats. Les attaques aériennes constantes de Džeko n’ont pas été suffisantes, puisque Strakosha a fait une bonne rencontre, arrêtant trois tirs au but du Bosniaque, qui était le buteur de son équipe. Au final, le match a fait des va-et-vient, mais ni les «biancocelesti» ni les Romains n’ont pu profiter de leurs chiffres.

Avec cela, l’image de “l’aigle” continue sur le “loup”, restant à la troisième place avec 46 points, tandis que Rome est à la quatrième place avec 39 unités. Le lendemain, l’équipe de Fonseca recevra Bologne (10e), tandis que celles d’Inzaghi visiteront Parme (7e).

Galerie d’images