La Roma fait don de son salaire d’un jour pour lutter contre le virus

L’AS Roma a annoncé vendredi qu’elle achètera trois ventilateurs et huit nouveaux lits de soins intensifs pour un hôpital romain qui aborde la crise du COVID-19, après que les joueurs et le personnel d’entraîneurs aient fait don de leur salaire d’un jour à la campagne. collection qui maintient le club actif.

20/03/2020

“Après avoir discuté de la situation critique en Italie, qui a dépassé jeudi la Chine pour le plus grand nombre de décès dus à des coronavirus dans le monde, Les joueurs de la première équipe et le personnel d’entraîneurs du club ont convenu à l’unanimité que chacun verserait un salaire quotidien à la campagne, en plus des contributions individuelles que beaucoup d’entre eux ont déjà apportées.“, a indiqué le club” giallorosso “dans un communiqué de presse.

“Votre don conjoint, qui s’élève à plus de 200 000 euros, signifie que la campagne de financement présentée il y a une semaine s’élève actuellement à 460 000 euros et est à distance de marche de l’objectif de pré-lancement de 500 000 euros “, poursuit le texte.

“Avec l’hôpital Lazzaro Spallanzani, l’un des principaux hôpitaux spécialisés italiens dans la lutte nationale contre le coronavirus, désormais désespérément à la recherche de nouveaux équipements, les Roms ont immédiatement accepté d’utiliser une partie des fonds pour commander trois ventilateurs de soins intensifs., cinq ventilateurs pulmonaires pour les soins sous-intensifs et huit nouveaux lits de soins intensifs “, détaille la note.

“Dans une période si difficile pour l’humanité, ressentir le soutien tangible de la Fondation Roma Cares nous remplit de fierté et nous donne la positivité dont nous avons besoin pour faire face au dur travail qui nous attend”, a-t-il déclaré. Marta Branca, directrice générale de l’Institut national des maladies infectieuses de l’hôpital susmentionné.

“Les médecins et les infirmières ont travaillé dur pour combattre et contenir la maladie, mais il est important et nécessaire que nous ayons le soutien de tous”, a-t-il ajouté. Branca a propos.

“Les joueurs et les entraîneurs voulaient faire quelque chose de très important pour la ville et les gens qui souffrent dans ce pays.“, a commenté le directeur exécutif de Rome, Guido Fienga.

“Dans des moments comme celui-ci, il est important que nous assumions tous nos responsabilités et fassions ce que nous pouvons pour aider. Que ce soit le président, nos joueurs, notre personnel, nos anciens joueurs et tous nos fans de Rome et d’ailleurs, tous ceux qui ont contribué ont aidé à payer pour ces nouveaux ventilateurs de soins intensifs, qui aideront à sauver des vies réelles “, a-t-il souligné. Fienga.

“Cependant, nous n’abandonnerons pas Et maintenant, nous voulons récolter encore plus d’argent, dépasser notre objectif de 500 000 euros et acheter plus d’équipements essentiels pour l’hôpital “, a ajouté le directeur général” giallorosso “.

La Roma a déjà livré 13 000 masques FFP2 aux hôpitaux de la ville mardi dernier, ainsi que 120 bouteilles de désinfectant pour les mains de 500 ml. Après cela, la Fondation Roma Cares a livré 8 000 paires de gants de protection et 2 000 bouteilles de désinfectant aux églises dans des parties clés de la capitale italienne., à redistribuer aux personnes les plus vulnérables.