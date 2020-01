La Roma gaspille trop, la Lazio remercie: le derby se termine 1-1 | Serie A

Le derby de Rome se termine comme au match aller: il est 1-1 sur le triple coup de sifflet de l’arbitre Calvarese. Roma a pris les devants avec le but d’Edin Dzeko, mais peu de temps après le tirage au sort de Francesco Acerbi. Un derby se termine par un match nul qui a permis à la Roma de créer plus d’opportunités sur le net à la fois dans la première et dans la fraction du match et une Lazio moins brillante par rapport aux dernières sorties. L’équipe de Fonseca est quatrième avec 39 points, +1 sur Atalanta et +8 sur Cagliari, Parme et Milan; biancocelesti troisième à 46 points, à deux longueurs de l’Inter et cinq de la Juventus en attendant le report de ce soir contre Naples.

La première chance du match est par Cristante, qui botte au filet mais retrouve Luiz Felipe sur la trajectoire du tir. A la 26e, le but de Dzeko arrive: centre de Cristante, Strakosha rate la sortie et le score de Bosnie. Les Giallorossi sont encore proches de marquer, d’abord avec Under puis avec Dzeko, mais la Lazio est sauvée. Sur 34 ‘, le nul de la Lazio: erreur de Pau Lopez sur un centre élevé, à deux pas d’Acerbi marque le but sans surveillance. A 43 ‘, Pellegrini botte et frappe le poteau extérieur de loin. La première mi-temps se termine 1-1.

Changement immédiat pour Inzaghi sur 46 ‘: à l’intérieur de Patric pour Luiz Felipe, déjà réservé. Veretout tente la passe décisive de Spinazzola, mais le tir se termine sur le côté. Calvarese attribue un penalty à Roma pour une faute présumée de Patric sur Kluivert, mais l’arbitre après l’appel du Var change sa décision et supprime le penalty. A la 69e minute, Strakosha a sauvé la Lazio: Dzeko a donné un coup de pied, le numéro un biancoceleste a répondu avec son visage. À 71 ‘, Alberto à l’extérieur de lui et à l’intérieur de Parolo; peu de temps après dans le champ Caicedo pour Correa. Encore une fois, Dzeko se présente devant Strakosha, mais le gardien sauve toujours. Fonseca insère Perotti et Kolarov pour Kluivert et Santon pour la course finale. Continue sur duel personnel entre Dzeko et Strakosha, le gardien de but bloquant une tête bosniaque. Au renversement devant, Immobile soutient Milinkovic qui donne un coup de pied à distance: le tir se termine par un souffle sur le côté. En finale, il retrouve Pastore après la longue escale à Veretout. Le derby se termine 1-1, la Roma récriminant pour les nombreuses occasions de butage perdues.

