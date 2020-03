La Roma livrera de la nourriture à vos abonnés de plus de 75 ans

Les Roms livreront à partir de ce vendredi de la nourriture et des appareils sanitaires pour se protéger contre le coronavirus à tous ses abonnés de plus de 75 ans, comme l’a rapporté mercredi la fondation caritative du club dans la capitale italienne.

25/03/2020 à 14:10

CET

EFE

“A partir de ce vendredi, Rome commencera à distribuer les produits de première nécessité à tous ses abonnés âgé de plus de 75 ans, qui recevra à domicile une boîte avec de la nourriture et des appareils sanitaires utiles pour se protéger en cette période d’urgence par COVID-19 “, il est lu dans le communiqué publié par Rome.

La fondation de l’équipe romaine, Roma Cares, prendra ainsi soin de ses abonnés plus âgés, la catégorie la plus menacée par la propagation du coronavirus, qui a déjà causé plus de 6 800 décès et plus de 69 000 personnes infectées en Italie.

Cette initiative rejoint une longue série de dons récemment faits par le monde du football italien, avec des clubs comme la Juventus, l’Inter Milan, Milan ou Naples qui a également donné son avis.

En outre, plusieurs footballeurs étaient chargés de promouvoir personnellement les collectes de fonds pour lutter contre les coronavirus, comme le suédois Zlatan Ibrahimovic, de Milan, Lorenzo Insigne, de Naples, ou Federico Bernardeschi, de la Juventus.