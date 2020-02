La Roma ne pardonne pas et bat un Lecce passif

La Roma a battu le modeste Lecce 4-0 un jour marqué par le coronavirus. Étant l’un des rares partis qui pourraient être joués en Italie, les tribunes reflètent la peur qui règne dans tout le pays. Ce n’est pas en vain qu’ils ont envisagé de jouer à huis clos. Heureusement pour les fans locaux qui ont assisté à l’événement, ils ont pu voir un grand jeu à lui dans lequel Carles Pérez a contribué avec une passe décisive Dans le dernier but du match. Ainsi, ceux de Paulo Fonseca enchaînent leur deuxième victoire consécutive et laissent derrière eux leur crise de ligue. Avec deux buts dans chaque moitié de match, Rome renforce sa participation en Europe et regardez de côté les positions de la Ligue des champions.

23/02/2020 à 20:55

CET

Pablo Rivera

ROM

LEC

Rome

Pau López; Bruno Peres, Smalling, Mancini, Kolarov; Crystal, Veretout; Ünder (Carles Pérez, 61 ‘), Pellegrini (Kluivert, 46’), Mkhitaryan; Dzeko (Kalinic, 82 ‘).

Lecce

Vigorito; Donati (Meccariello, 83 ‘), Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer (Tachtsidis, 66 ‘), Deiola, Petriccione (Skakhov, 46’); Mancosu, Barak; Lapadula

Buts

1-0 M.13 Ünder. 2-0 M.37 Mkhitaryan. 3-0 M.70 Dzeko. 4-0 M.80 Kolarov.

Arbitre

Arbitre: Piero Giacomelli (Italie). TA: Mancini (49e).

Incidents

Stade olympique. 34 293 spectateurs.

Avec Pau López quittant le titulaire et Carles Pérez sur le banc, le jeu a commencé pour l’équipe locale quand Ünder, après un vol de Mkhitaryan, a avancé son gagner un corps à corps avec Vigorito quand seulement un quart d’heure passa. Jouer au football de contre-attaque, Fonseca a été mortel pour le match de visite. Il n’a pas fallu longtemps pour exprimer clairement son intention de rachat en tentant la chance de Dzeko avec un tir que le gardien de Lecce a rejeté, mais qui chassé Mkhitaryan pour augmenter l’avance avant la pause. Le jeu, qui est né à la suite de la carrière d’un buteur, a rendu justice à la Grand match arménien.

AUCUN CHANGEMENT DANS LE REPOS

Dans la seconde moitié, plus ou moins la même chose. L’ensemble local Je cherchais toujours à en ajouter tant dans l’électronique au détriment d’un Lecce passif sans opportunités. Justin Kluivert a lancé une grande initiative pour surmonter la barrière rivale et se faufiler une passe dans le trou à la recherche de la carrière de Kolarov qu’il pourrait centrer pour Dzeko pour terminer avec le troisième. Et Carles Pérez a eu l’occasion de laisser son sceau dans le jeu en dominant un grand jeu collectif et en terminant l’action assister à Kolarov dans le quatrième à la fois et la finale. Il semble que, petit à petit, Pérez s’adapte à sa nouvelle équipe.