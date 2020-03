La Roma tente de battre la compétition pour Gotze

Comme indiqué par le portail allemand Bild, le Rome serait intéressé à acheter Mario Gotze, milieu offensif du Borussia Dortmund. Le footballeur allemand, en expiration du contrat en juin 2020, quittera le club jaune et noir lors de la prochaine session du marché des transferts. Il ne sera pas facile pour la Roma de battre la compétition des autres clubs intéressés par Gotze.

Serie A sur Gotze

Sur les traces du joueur il y a aussi Milan, Inter et Naples. Les Roms semblent être en avance mais un long défi nous attend pour acheter le vainqueur du match de la finale mondiale 2014. Après les expériences en Allemagne avec le Borussia Dortmund et Bayern Munich, Gotze semble avoir décidé de changer d’air et d’atterrir en Serie A à partir de la saison prochaine.