“La route est longue mais nous nous en sortons bien” »Pressfootball

Lundi 02 mars 2020

L’entraîneur espagnol d’Arsenal n’a pas caché son bonheur en battant Portsmouth 2-0 en troisième division anglaise. En ce sens, Mikel Arteta a apprécié l’inclusion des jeunes dans le jeu et a souligné qu’ils ont répondu comme prévu dans le duel pour la FA Cup.

Arsenal continue de progresser en FA Cup. Les artilleurs, qui disposaient d’une équipe alternative, n’ont eu aucun problème à vaincre Portsmouth 2-0 en troisième division anglaise par le cinquième tour du plus ancien tournoi du monde. En ce sens, Mikel Arteta a fait l’éloge de ses joueurs, en particulier les jeunes.

«Je suis très content de sa performance (jeunesse). Je suis amusé de travailler avec de jeunes joueurs et ils méritaient cette opportunité de jouer dans l’équipe. C’est toujours un risque mais ça valait le coup. La FA Cup est une longue route mais nous nous en sortons bien », a déclaré l’Espagnol.

Dans l’analyse du jeu, Arteta n’a pas hésité à louer le rival qui, bien qu’il ne soit pas égal en termes de niveau compétitif ou dans la catégorie que les deux contestent. «Il y avait une bonne ambiance et le Portsmouth nous a fait sentir les visiteurs. C’est une équipe difficile. Nous savions qu’il y aurait des moments où nous pourrions souffrir mais nous pouvions réagir et contrôler le jeu. Nous avons marqué deux buts mais nous aurions pu faire plus », a-t-il expliqué.

Enfin, le stratège a évoqué la compétitivité du tournoi et il est important de continuer à avancer les rondes pour mieux compléter l’équipe. «C’est un long tournoi et nous aimons ça. Maintenant, nous attendrons de voir ce qui se passera avec le tirage au sort pour connaître notre prochain adversaire, mais nous voulons continuer à avancer car nous aimons cette compétition », a-t-il conclu.