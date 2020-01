La rumeur veut que Neymar s’intéresse à un nouvel accord avec le PSG

ESPN rapporte que Neymar et le PSG sont actuellement en pourparlers sur un nouveau contrat. Le rapport indique que Neymar veut faire clairement comprendre à son club qu’il “leur promettra son avenir”.

Cependant, tout nouvel accord pourrait dépendre des progrès réalisés par le PSG en Ligue des champions. La relation entre Neymar et le club est apparemment bien meilleure malgré la proximité avec laquelle ils ont vendu le Brésilien l’été dernier.

Un retour à Barcelone semblait être tout ce dont on parlait avec Neymar l’été dernier. Les rapports les plus récents donnaient toujours l’impression que, lorsque la fenêtre d’été a frappé, les rumeurs reviendraient. Même si Neymar engage son avenir au PSG à travers une autre prolongation de contrat, un retour à Barcelone ne se sentira pas hors de la table. Au moment où le PSG sortira inévitablement de la Ligue des champions, les rumeurs reviendront et ma tristesse aussi.