La saga de Bruno Fernandes touche à sa fin alors qu’un rapport suggère une nouvelle tournure de Man Utd

Date de publication: Mardi 28 janvier 2020 7:16

Manchester United semble finalement conclure un accord pour Bruno Fernandes après avoir augmenté son offre pour le joueur.

Sky Sports a affirmé que les Red Devils avaient fait des progrès dans leur quête pour signer le milieu offensif du Sporting Lisbon, après avoir chassé le joueur de 25 ans depuis l’été dernier.

Le journaliste de Sky Sports, Dharmesh Sheth, a révélé: «Les dernières informations dont nous disposons – des reportages au Portugal – affirment que le Sporting acceptera de vendre Bruno Fernandes à Man Utd pour un montant initial de 46,5 millions de livres sterling avec 12,5 millions de livres supplémentaires.

«Il m’a été suggéré que les retards étaient dus à des ajouts irréalistes, mais il semble maintenant que Man Utd pourrait être prêt à accepter.

«Cet accord a été mené presque exclusivement à partir de la fin du Portugal… la frénésie classique! Cela pourrait aller jusqu’à la date limite, mais ce qui est clair, c’est que toutes les parties sont disposées à conclure cet accord. »

Fernandes a joué et skippé le Sporting Lisbonne lors de leur victoire 1-0 contre Maritimo dans la Primeira Liga lundi soir, et le patron du Sporting Silas a admis qu’il “ne peut pas confirmer” si oui ou non le meneur de jeu a joué son dernier match pour le club.

“Je ne peux pas confirmer que c’était son dernier match”, a déclaré Silas après la victoire du Sporting.

“Je voudrais qu’il reste, mais je ne peux pas dire s’il reste ou non.

«Je voudrais compter sur lui au moins jusqu’à la fin de la saison. Bruno est un joueur différent. Il a commencé à jouer devant, nous l’avons reculé.

«Il voit des choses que personne ne voit – des mouvements diagonaux, de longues passes. Étant plus loin en arrière et voyant ces mouvements, la ligne adverse s’éloigne davantage, car il commence à faire des passes.

«Toute équipe au Portugal qui avait Bruno et l’avait perdu en souffrirait. Nous le ressentirons si nous le perdons. Si nous le faisons, nous devrons chercher des solutions. »

Pendant ce temps, Sheffield United aurait été repoussé dans le but de signer Manchester United et West Ham cible Sander Berge de Genk.

Le milieu de terrain norvégien est connu pour être la cible du patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, et du chef des Hammers, David Moyes, ayant déjà été lié à Liverpool.

Berge, qui est évalué à 20 millions de livres sterling, a rejoint Genk en 2017 et a fait 113 apparitions dans toutes les compétitions.

Pendant ce temps, il a marqué six buts et récolté quatre passes décisives, ayant joué un rôle clé alors que Genk a remporté le titre de première division belge la saison dernière. Lire la suite…