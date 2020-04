La saga de transfert de Jadon Sancho se poursuit

COLOGNE, ALLEMAGNE – 23 août: Jadon Sancho du Borussia Dortmund célèbre marquant le premier but de son équipe lors du match de Bundesliga entre 1. FC Koeln et Borussia Dortmund à RheinEnergieStadion le 23 août 2019 à Cologne, en Allemagne. (Photo de Matthias Hangst / Bongarts / .)

Jadon Sancho a été la cible de nombreux grands clubs européens. L’Anglais a connu une saison incroyable avec le Borussia Dortmund, enregistrant 14 buts et 16 passes décisives en 23 matches de Bundesliga. Cela ne représente que 60 minutes pour chaque contribution directe à l’objectif. Ces performances étonnantes ont suscité l’intérêt de nombreux clubs de premier plan, notamment le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool, Chelsea et Manchester United. Après beaucoup de spéculations et de rumeurs, il semblait que Sancho avait choisi d’aller à Manchester United. Les rapports suggèrent que l’accord était presque terminé et Sancho passerait à la Premier League pour bien plus de 100 millions de livres sterling.

La saga de transfert de Jadon Sancho continue

Des complications surviennent pour Manchester United

Cependant, il y a eu plus de complications et l’accord peut ne pas arriver. Selon un journaliste français fiable, Mohamed Bouhafsi, «United a pris l’initiative de signer Jadon Sancho avant le verrouillage. Le club veut signer deux joueurs attaquants mais la pandémie a bloqué les négociations. »

D’autres ont également suggéré que les transferts pourraient être beaucoup plus difficiles pendant et après la pandémie de coronavirus. L’ancien président du Bayern Munich, Uli Hoeness, a déclaré que le football ne serait plus jamais le même après la crise des coronavirus et a même suggéré qu’il n’y aurait pas de transferts supérieurs à 100 millions de livres sterling dans un avenir proche.

Ces déclarations montrent à quel point le Coronavirus pourrait avoir un impact sur le monde du football. Un accord qui semblait pratiquement achevé risquait désormais de tomber à cause de cette pandémie. Les clubs n’ont peut-être plus les moyens de payer des sommes aussi élevées pour des échanges, unis entre eux. Comme Sancho devrait coûter bien plus de 100 millions de livres sterling, cet accord pourrait être trop coûteux à conclure dans la situation actuelle.

Le coup de Jadon Sancho n’est pas le seul transfert en danger. La rumeur court sur Manchester United avec de nombreux joueurs, qui continuent d’essayer de suivre leur plan de trois ans. Ces transferts risquent également de ne pas se produire en raison du Coronavirus. Seul le temps dira l’issue du Coronavirus sur le monde du football.

