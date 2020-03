La saga des transferts de Paul Pogba prend deux bons tours pour Manchester United

Manchester United détient enfin quelques as dans la saga des transferts de Paul Pogba alors que deux développements importants ont eu lieu.

La longue bataille entre le président du Real Madrid, Florentino Perez, qui ne souhaitait pas acquérir les services du Français, et l’entraîneur-chef Zinedine Zidane, qui voulait à tout prix son compatriote – semblait avoir été résolue, Perez se tournant plutôt vers Donny de l’Ajax. van de Beek pour renforcer ses options de milieu de terrain en été.

Le Real Madrid s’étant effectivement exclu de la course, les Red Devils ont été confrontés à une situation difficile: un joueur instable avec un an de contrat et un seul club – la Juventus – avec à la fois les moyens et la volonté de l’acheter.

Pendant ce temps, la Juve elle-même a aligné des alternatives telles que Hamed Traore d’Empoli et Houseen Aouar de Lyon, déclarant clairement qu’elles n’étaient pas désespérées de signer Pogba à tout prix.

Cela a laissé la Vieille Dame – et Pogba – avec tout le pouvoir et des rapports étaient déjà en train de voir les Red Devils se préparer à réduire leur prix demandé et à réduire leurs pertes à l’égard du Français.

Mais maintenant, et mieux vaut tard que jamais, le PSG jette son chapeau dans le ring et fait un geste pour le vainqueur de la Coupe du monde de son pays.

C’est une excellente nouvelle pour les Red Devils, car le club parisien a démontré dans leur signature de Neymar et Kylian Mbappe qu’ils ont des fonds presque illimités à leur disposition s’il y a un joueur qu’ils sont déterminés à atterrir.

Et avec Mbappé qui pourrait passer au Real, les Rouge et Bleu auront désespérément besoin de renforts et une signature de chapiteau de leur propre pays pourrait être exactement ce dont le club a besoin.

L’autre développement important cette semaine est que la Juventus serait sur le point de remplacer l’entraîneur-chef Maurizio Sarri par nul autre que Zidane, un amoureux de Pogba, qui devrait quitter Madrid cet été.

Cela double effectivement l’amour pour le joueur de 26 ans à Turin et l’acquisition de Pogba peut même être offerte par le club ou insistée par l’entraîneur dans ses négociations de contrat alors qu’ils visent à conclure un accord.

Les deux développements laissent les Red Devils dans une position de négociation beaucoup plus forte, avec une guerre d’enchères désormais possible entre deux clubs qui sont absolument déterminés à obtenir leur homme. Pour la première fois depuis longtemps, la volonté du club de récupérer son argent sur Pogba ressemble à nouveau à un objectif réaliste.

