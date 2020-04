La saison de football écossais suspendue jusqu’au 10 juin

Date de publication: jeudi 9 avril 2020 7:32

La suspension de tout le football en Écosse a été prolongée jusqu’au 10 juin au moins à la suite d’une réunion du conseil d’administration de la Scottish Football Association.

Une réunion a été convoquée à distance jeudi, au cours de laquelle il y a eu accord unanime pour prolonger le hiatus initial qui avait été fixé au 30 avril.

Une déclaration se lisait comme suit: «Le conseil d’administration de la Scottish FA s’est réuni par vidéoconférence ce matin pour discuter des implications des conseils médicaux et médicaux les plus récents sur la suspension de l’instance dirigeante pour le football.

«Sur la base de ces conseils, il a décidé à l’unanimité d’étendre la suspension à tous les niveaux du jeu, du professionnel au loisir, jusqu’au 10 juin au moins.

“Le conseil d’administration avait initialement suspendu le football jusqu’à nouvel ordre et avec une stipulation du 30 avril au plus tôt, afin de donner aux clubs membres une plus grande certitude sur le bien-être et le bien-être des joueurs, ainsi que sur la clarté financière.”

Expliquant le contexte, la SFA a noté que son consultant médical, le Dr John MacLean, fournissait des mises à jour quotidiennes et avait également examiné en détail une lettre du ministre de la santé publique, des sports et du bien-être du gouvernement écossais, Joe Fitzpatrick.

Dans ce document, Fitzpatrick a indiqué que l’interdiction actuelle des rassemblements publics était «peu susceptible d’être levée pendant au moins 13 semaines» et que le NHS Scotland était actuellement en situation d’urgence jusqu’au 10 juin au plus tôt. Cette date a maintenant été reflétée par les autorités du football, en attendant un nouvel examen.

Sans perspective d’entraînement en groupe avant que les mesures sociales plus larges soient assouplies et environ six semaines de travail de conditionnement nécessaires avant la reprise du football de compétition, aucune date antérieure n’a été envisagée.

Rod Petrie, président de la Scottish FA, a déclaré: «Nous sommes reconnaissants au Dr John MacLean pour sa contribution au Joint Response Group et au conseil d’administration de la Scottish FA.

«Le message est très clair: les restrictions imposées par le gouvernement pour sauver des vies doivent être respectées et il n’y a aucune perspective d’une reprise rapide de l’entraînement et encore moins du football organisé en Écosse pendant plusieurs semaines.

«La décision de suspendre tout le football jusqu’au 10 juin au moins est d’aider les clubs à garantir la sécurité et le bien-être des joueurs, du personnel et des supporters ainsi que de prendre des mesures pour réduire leurs coûts.

“Le football écossais applaudit tous ceux qui travaillent au sein du NHS Scotland et du secteur des soins et ne devrait pas imposer de charge supplémentaire à un moment où leurs ressources sont testées à la limite en raison de COVID-19.”