C'est ça. La saison a été Cancelo’d. Selon Bild, le Bayern veut CE PEP-STAR!

Sauf qu'il n'est pas du tout une star de Pep: Joao Cancelo. Manchester City a versé à la Juventus Turin 65 millions d'euros pour Cancelo afin de garder une place sur le banc au chaud depuis août dernier. Il a disputé 989 minutes en 15 matches, toutes compétitions confondues, marquant un but.

C'est le triste sort de Cancelo d'être bloqué par cette rareté sur l'île Merry, un talentueux joueur d'origine anglaise: dans ce cas, Kyle Walker.

Par conséquent, Cancelo voudrait hypothétiquement un changement de décor où il pourrait réellement commencer un jeu important de temps en temps au lieu d'être un remplaçant inutilisé. Et le Bayern pourrait l'utiliser: comme dans le cas de Benjamin Henrichs, si Cancelo jouait à l'arrière droit, Benjamin Pavard pourrait s'aligner aux côtés de David Alaba ou éventuellement de Lucas Hernandez, et Joshua Kimmich n'aurait plus à être le remplaçant de son ancien poste.

Bild spécule que Cancelo serait probablement prêté au Bayern, s'ils faisaient un pas.