La saison PL devrait être déclarée nulle si la saison ne peut pas se terminer – Brady

samedi 14 mars 2020

Le vice-président de West Ham, Karren Brady, pense que la saison actuelle de Premier League devrait être déclarée «nulle et non avenue» si la saison ne peut pas être terminée en raison de l’épidémie de coronavirus.

La Football Association, la Premier League, la English Football League, la FA Women’s Super League et le FA Women’s Championship ont tous ont convenu de suspendre l’action concurrentielle avec effet immédiat jusqu’au début avril.

Liverpool ne sont qu’à deux victoires de remporter le titre de Premier League, tandis que d’autres équipes ont des problèmes de relégation et de qualification européenne si la saison est finalement annulée.

Et Brady dit que la “seule chose juste et raisonnable” à faire serait de déclarer la saison entière “nulle et non avenue”.

“La suspension ou l’annulation de la ligue a toujours été une certitude”, a écrit Brady dans The Sun.

“Il n’est pas possible d’esquiver la possibilité que tous les niveaux de l’EFL, ainsi que la Premier League, devront être annulés et cette saison déclarée nulle et non avenue car si les joueurs ne peuvent pas jouer, les jeux ne peuvent pas aller de l’avant.”

«Le PL espère qu’un intermède de trois semaines à partir d’aujourd’hui lui permettra de redémarrer, mais cela pourrait bien être un pays de rêve.

«Et si la ligue ne peut pas être terminée? Comme les matchs à la fois en PL et en EFL sont affectés, la seule chose juste et raisonnable à faire est de déclarer la saison entière nulle et non avenue.

«Qui sait qui aurait baissé ou remonté si les matchs n’avaient pas été joués en entier?

«Un coup dur pour Liverpool qui pourrait se voir voler son premier titre en 30 ans.

“Cela sera discuté entre le PL et les clubs la semaine prochaine lors d’une réunion d’urgence.”

