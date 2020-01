La Sampdoria accélère: à côté de Tonelli, il y a la Juventus Rugani

la Sampdoria préparer le tir défensif pour la marché des transferts hiver. Tout serait prêt pour les nouveaux renforts à l’arrière de Claudio Ranieri: le président Massimo Ferrero serait d’étudier ce qu’il faut faire pour donner la première greffe attendue à l’ex technicien de Roma et Leicester qui, après la blessure de Ferrari, aurait besoin d’un nouveau propriétaire pour travailler aux côtés Colley pour créer un mur infranchissable pour la deuxième partie de la saison. Beaucoup de noms se sont fait ces derniers jours, mais les Blucerchiati ne voudraient pas perdre de temps et sur les cahiers de la direction génoise il y en aurait deux en particulier les profils cerclés de rouge. La Sampdoria accélère: en plus de Tonelli, il y a la Juventus Rugani.

Calciomercato Sampdoria, aime Tonelli de Napoli mais suit également Rugani de Juventus

Tel que rapporté par Alfredopedulla.com, en fait, le double coup pour le Sampdoria ce serait possible. L’intention du club ligure serait de se renforcer autant que possible sur ce marché de janvier, afin de compléter le salut du sprint avec un personnel complet et qui peut donner des garanties techniques à Claudio Ranieri. En plus du coup de Naples pour Tonelli, les blucerchiati voudraient aussi brûler la concurrence pour Daniele Rugani de Juventus. L’accord pourrait bientôt se concrétiser et le joueur réfléchirait dans ces heures au possible transfert à la Lanterne. la Milan et leEintracht Frankfurt serait tapi, mais Ferrero il espérait clore l’opération pour se rendre dans deux centres de défense solides et expérimentés pour compléter l’équipe.