“La Sampdoria me voulait à tout prix”

Francesco Totti a récemment été invité à #CasaSkySport. Au cours de cette conversation vidéo, l’ancien capitaine du Rome a touché de nombreux sujets. de national à la vie accroché ses chaussures, de Rome au … Sampdoria. Il y avait aussi des surprises, avec des messages vidéo envoyés par des gens qui avaient toujours été proches de Totti. Voici ses mots.

“J’ai toujours voulu porter une seule chemise”

Comment passez-vous votre temps à la maison Francesco Totti?

«La journée est longue mais heureusement, j’ai une famille qui me soutient et des enfants qui ont besoin d’attention 24 heures par jour. Puis jeux et gym, le temps passe. ”

Vous avez toujours été à l’avant-garde de l’aide et avez fait don de 15 machines à Spallanzani. Pouvez-vous nous en parler? Ainsi que la collecte de fonds des champions du monde 2006.

«Personne ne s’attendait à être dans ces conditions, le problème des coronavirus est vraiment grave. Nous avons acheté des machines pour Spallanzani et collecté environ 350 milliers d’euros que nous essaierons d’utiliser de la meilleure façon, afin de sauver des personnes de tous âges. Avec les champions du monde 2006, nous avons pris une initiative avec la Croix-Rouge italienne et nous avons déjà mis de côté une bonne somme pour donner une chance aux malades. ”

Le message vidéo de Marcello Lippi arrive, lui rappelant la visite qu’il a effectuée le lendemain de l’opération en 2006.

“Le 19 février de la même année, il y a eu une blessure assez grave. Le même soir, Mariani m’a opéré parce que j’avais une fracture du péroné et une rupture des ligaments. Ce fut une mauvaise intervention. À ce moment-là, tout me traversa la tête. J’étais sûr que je ne pouvais pas aller à la Coupe du monde, mais ce soir-là, le médecin m’a dit: «J’ai tout fait, maintenant c’est à vous. C’est une blessure qui dure 7 à 8 mois mais avec votre détermination, je sais que vous ferez partie de cette équipe. ” Le lendemain, il y a eu la belle surprise de l’entraîneur et tout a basculé parce que cela m’a donné la force de sortir de ce long et sombre tunnel. Avec l’envie de participer à la Coupe du monde. Je savais que ce serait la dernière pour moi car j’avais déjà pris la décision d’arrêter. J’ai donc eu l’opportunité de gagner ce que tous les professionnels veulent gagner. ”

Pourquoi quitter l’équipe nationale si tôt depuis que vous avez joué jusqu’à 40 ans?

“La décision a été prise avant la blessure de 2006. J’ai joué jusqu’à 60 matchs chaque année et j’ai toujours eu des problèmes de dos. J’ai dû mettre quelque chose de côté et ça ne pouvait pas être des Roms. Alors malheureusement, le choix le plus laid et le plus forcé a été de quitter l’équipe nationale. La Roma était tout pour moi et heureusement, j’ai réussi à terminer ma carrière avec l’équipe nationale en remportant la Coupe du monde “.

Un autre message vidéo, cette fois par Alessandro Del Piero, lui demandant s’il a déjà vu des analogies entre leur carrière.

“Ils nous ont toujours mis dans un dualisme, essayant de s’y opposer, mais ayant deux personnages très similaires, nous avons réussi à nous unir encore plus, en nous comprenant vraiment, surtout dans les moments difficiles. S’il en jouait un, l’autre le soutenait. L’entraîneur devait prendre des décisions et nous devions les respecter. La vidéo des blagues ensemble? Au début des années 2000, j’ai eu l’idée de le tourner avec presque tous les coéquipiers de l’équipe nationale. Lui et moi, après le dîner jusqu’à une heure du matin, nous ne pouvions pas faire une blague. Nous avons toujours ri. Nous aurons 5-6 tours maximum. Nous avons toujours une excellente relation et personne ne nous l’enlèvera ».

De Rossi a terminé sa carrière avec un autre maillot à Boca Juniors. L’auriez-vous fait si vous en aviez eu l’occasion?

«Je respecte ce que Daniele a fait, chacun est libre de faire ses propres choix de vie. Honnêtement, j’ai eu des opportunités à la fin de ma carrière, notamment à l’étranger, mais aussi en Italie. J’ai reçu des appels des EAU par exemple. Et puis la Sampdoria qui me voulait à tout prix. Vous connaissez la faiblesse que Ferrero a pour moi, il est romain et romaniste et aurait tout fait pour m’y amener. Mais j’étais un peu dubitatif. Je voulais continuer parce que je sentais toujours que je pouvais donner quelque chose. Mais mon idée avait toujours été de porter une seule chemise, alors j’aurais effacé toute cette pensée qui a duré 24 ans. Samp a toujours été dans mon destin. S’il n’y avait pas eu le tournoi «Ville de Rome» avec l’Ajax et le Borussia Mönchengladbach, j’y serais allé en 1996; M. Carlos Bianchi ne m’a pas beaucoup vu, mais ce soir-là, j’ai bien joué et j’ai tout changé. Heureusement, j’avais réussi à rester dans la ville et dans la société que j’ai toujours aimée. Aussi parce que qui sait où je serais allé après Gênes, je ne serais certainement pas retourné à Rome “.

Si vous n’aviez pas été footballeur, quel autre sport auriez-vous pratiqué?

«J’aurais fait n’importe quel sport, je connais assez bien. Aujourd’hui, je me sens bien avec le padel, mais à l’époque il n’était pas là et donc j’aurais peut-être été joueur de tennis. Sinon, j’aurais été une station-service, car j’aime vraiment l’odeur de l’essence “.

Vous et Federer êtes amis. Il a dit un jour: “Totti a été une source d’inspiration pour jouer jusqu’à 40 ans”. Il y a un sentiment mutuel: qu’est-ce qui vous lie?

«Il est tennis pour moi. C’est un ami et nous nous entendons souvent par messages. Il ne parle pas italien et je ne parle pas anglais, donc c’est plus facile avec le traducteur. Malheureusement, nous sommes très loin car il est toujours dans le monde. Il y a du respect mutuel, c’est un personnage dans lequel je m’identifie beaucoup. Je vois comment ça bouge, l’attitude, chaque fois que ça fait un point c’est normal comme pour moi ça aurait pu être un passage d’avant. Pour beaucoup, cependant, ce serait impossible. Et puis c’est un personnage positif et beau à regarder. Je suis honoré d’être son ami, puis un jour je le défierai aussi en padel “.

Vous avez une affiche dans la chambre de Giannini, n’est-ce pas?

«Oui, j’avais son affiche dans la chambre. Puis, quand j’ai grandi, je l’ai détaché. ”

Message vidéo de Giannini, qui le salue et le met au défi de jouer au tennis.

«Quand j’étais petit, il m’a donné beaucoup de conseils, il m’a beaucoup appris. Lui et son père m’ont fait comprendre ce qu’était le football professionnel, comment se comporter. J’ai eu la chance d’avoir ces deux belles personnes à proximité. Ensuite, ce groupe rend tout différent. Pour nous, Romains, cela signifiait beaucoup, nous devions porter les couleurs de Rome le plus haut possible. Être capitaine est une fierté, un privilège, un honneur. Le rêve de tous les enfants et nous étions deux d’entre eux. ”