La sanction exemplaire que Boca appliquera à l’envahisseur du terrain de jeu: il sera expulsé à vie en tant que partenaire

La bouche tout se joue contre Gymnastique et Escrime Le Argent, lorsque vous le recevez ce samedi à partir de 21h00 avec l’arbitrage de Facundo Tello. Si le Xeneize obtenir une victoire et Rivière ne bat pas Atlético Tucumán, champion du Super ligue. Pour cela et pour la visite de Diego Armando Maradona en tant que directeur technique de Loup à Bombonnière, la définition du championnat regorge de condiments supplémentaires et excitants.

Tel que rapporté par le journaliste Matías Bustos Mile dans Hawks et colombes (Du lundi au vendredi à 12 heures TNT Sports), La bouche appliquera des sanctions sévères à ceux qui veulent envahir le terrain de jeu ou provoquer un incident dans les stalles proches de l’herbe. Bien qu’il était déjà en vigueur auparavant, la personne qui souhaite entrer sur le terrain sera expulsée à vie en tant que membre du club. De plus, l’étape pourrait avoir des conséquences importantes, comme une pénalité ou une suspension.

Rappelez-vous ce lieu de La Bombonera changé quand le nouveau est arrivé Conseil d’administration. Ils ont retiré les acryliques de verre historiques et depuis lors, il y a un stade beaucoup plus libéré et en vue de tous. Ces mesures sont un signal d’alarme pour les fans de Boca, qui doivent être prudents, sachant surtout qu’il s’agit d’un match déterminant et qu’il sera sur le terrain ni plus ni moins que Diego Maradona.