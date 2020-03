“La santé d’abord, une récupération incertaine. Championnat? Si vous croyez qui est derrière …”

SORRENTO (NA). Arrêt forcé pour tous les sportifs italiens, avec l’urgence Covid-19 qui a conduit à la suspension des matchs et de l’entraînement. À la maison Sorrento le technicien Vincenzo Maiuri essayez de faire le point de la situation, entre la reprise des activités et le commentaire de la pandémie qui tient le monde entier en haleine.

ATTENTE ET INCERTITUDE

“La santé passe avant tout, nous respectons le décret ministériel mais nous ne savons toujours pas quand il sera possible de reprendre la formation, étant donné que la situation évolue constamment. Nous traversons une urgence unique en son genre, il est clair qu’en tant qu’athlètes, l’espoir est de pouvoir revenir jouer en avril, cela signifierait que nous aurons surmonté les dangers de la contagion. “

RÉCUPÉRER LES ÉNERGIES, MAIS DEUX KO …

Si vous devez trouver un moyen de commencer, mettant ainsi fin à la saison, il n’y a aucun doute, même si l’arrêt forcé a permis aux Rossoneri de récupérer des blessés: «Sans aucun doute, un mois sans matchs se fera sentir, ce sera une récupération anormale mais nous sommes tous sur la même bateau. L’arrêt forcé nous a permis de retrouver nos énergies, les garçons les plus habitués commençaient à ressentir de la fatigue, malheureusement en deuxième mi-temps nous devrons nous passer d’Esposito et de Cesarano pour deux mauvaises blessures. Ils croyaient beaucoup au projet et j’en profite pour lui souhaiter un prompt rétablissement, l’espoir est de les revoir sur le terrain l’année prochaine “.

RESPECT ET CONCENTRATION

Dernier commentaire sur le calendrier et sur les difficultés à affronter à la reprise du championnat: «Il ne faut jamais oublier d’où on est parti, il va falloir disputer les huit derniers matchs pour tous les gagner. Cible? Si quelqu’un qui est derrière comme Cerignola le croit, pourquoi ne pouvons-nous pas le faire aussi? Nous n’avons pas peur de ceux qui nous précèdent, jusqu’à présent nous l’avons joué à égalité avec tout le monde et nous continuerons à le faire, à la maison ou à l’extérieur alors rien ne changera dans notre attitude. – Maiuri souligne – Des affrontements directs avec Bitonto et Foggia? J’ai récemment remarqué que certains de nos opposants ont oublié d’inclure le défi contre nous parmi les confrontations directes pour le sommet. Évidemment, nous n’aurons pas à penser uniquement à ces deux matchs, chaque adversaire vendra chèrement sa peau pour atteindre son objectif, par exemple je pense à Brindisi qui devrait être notre prochain adversaire. Les biancazzurri ont su imposer l’égal aux dirigeants méritants et sont obligés d’améliorer leur classement qui est loin d’être pacifique “.