la satisfaction du club bleu-or

Nouveau visage pour le système d’éclairage du stade Massaquano, domicile du Vico Equense. Ci-dessous la note du club qui exprime sa satisfaction du travail effectué:

La Vico Equense Amateur Sports Association 1958 exprime toute sa satisfaction pour les interventions réalisées par l’administration municipale de Vico Equense sur le système d’éclairage du stade Massaquano. Des travaux réalisés grâce à l’engagement actif du premier citoyen et de tous les bureaux en charge et qui ont donné un nouvel éclairage au terrain qui accueille les matches à domicile du club bleu-or. Une promesse tenue par la Municipalité qui confirme ainsi sa proximité avec la réalité de Vico Equense Calcio et du sport en général.