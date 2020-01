“La Savoie a besoin d’un ophtalmologiste! Course de plongée à Palerme, c’est scandaleux”

TOUR ANNUNZIATA (NA). Le jeu entre Savoia et Marina di Ragusa, un résultat qui éloigne les blancs du haut du classement compte tenu du succès concomitant de Palerme contre Roccella.

ATTAQUE ÉTINCELLEE

Dans l’après-match, le président de l’Oplontini s’est déchaîné, Alfonso Mazzamauro, qui l’a pour tout le monde, de ses joueurs à ses rivaux numéro un, en passant par le travail de la classe d’arbitrage: “Chaque dimanche est l’histoire habituelle, cette fois nous avons tout fait pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas ce que l’entraîneur de la Ragusa mais honnêtement, je ne me souviens pas des arrêts de notre gardien de but. – le numéro un des blancs a commencé – J’en profite pour féliciter nos défenseurs, en particulier le nouveau venu qui a immédiatement fait ses preuves, également un bon capitaine Poziello qui a bien géré tout le département. Attaque? Nous avons cinq joueurs importants, vous ne pouvez pas vous tromper sept ballons de but comme nous l’avons fait aujourd’hui, je crois que plus qu’un orthopédiste, nous avons besoin d’un ophtalmologiste comme médecin d’équipe “.

ROSANERO SCANDAL

Sur le sens de la course: «Je ne veux pas pleurer sur moi mais aujourd’hui ce n’était pas un mauvais match et je ne comprends pas tous ces avertissements. Le diesse et moi amendons généralement ceux qui reçoivent un jaune évitable, je pense que nous sommes les seuls dans le football à le faire, mais franchement aujourd’hui j’ai du mal à identifier les fautes dignes d’un avertissement. Sanctions? Savoia n’est pas donné de les avoir en faveur, aujourd’hui sur la croix de Chironi il y avait un toucher évident de la main, on m’a ensuite envoyé les photos du penalty qui a décidé du défi de Palerme et franchement je laisse les commentaires aux autres. – mais alors le mécène le commentaire de l’épisode du rosanero le fait bien – il serait délétère de s’exposer mais je vous invite à revoir les images de la sanction accordée à nos concurrents directs, c’est scandaleux, ici un match de football a été échangé contre une compétition de plongeon et désolé. Je voudrais jouer au football sérieusement, comme beaucoup d’autres présidents, s’il y a un défaut dans un contrat, cela est considéré comme nul, ici je vois un football défectueux. “

AVEC LE MORAL

En fin de match, moral bas pour certains joueurs, mais le président n’est pas là: «Malheureusement il y a des circonstances extérieures qui pèsent sur le moral des garçons, certains épisodes donnent l’impression que les matchs sont déjà terminés et je le dis depuis le début du championnat. Certains de nos gens sont probablement un peu découragés, mais ils seront rappelés pendant la semaine, les enfants doivent s’inquiéter si je suis découragé, mais ce n’est pas le cas. – explique Mazzamauro – Buts manqués? J’aimerais aussi le retirer sur le coach, mais que puis-je lui dire? Les sanctions ne leur donnent pas maintenant, des avertissements scandaleux que nous payons ensuite comme cela s’est produit aujourd’hui où nous avions trois éléments importants sur la somme des cartons jaunes. ”