La Savoie laisse tomber le poker à Giraud, les Blancs battent Licata avec une belle reprise

TOUR ANNUNZIATA (NA). Au stade Giraud le Savoia Monsieur Parlato veut revenir à la victoire, l’adversaire à son tour est le redoutable Licata, cependant, est arrivé en Campanie dans des rangs réduits en raison de blessures et de suspensions. Pour la vingt-quatrième journée du championnat de Serie D groupe I, les blancs ont la bonne occasion de revenir aux trois points dans les murs amicaux.

QUELQUES OCCASIONS, UNLOCK DE VENA

Première opportunité de la marque sicilienne, Convitto réchauffe immédiatement les gants de Coppola. Savoy répond avec Rondinella et Gatto, surtout le deuxième engage Serenari avec un joli coup de pied. À mi-chemin de la fraction que Manfrè essaie, a tiré sur le côté, puis dans une demi-heure, Poziello engage sévèrement le gardien de but adverse, qui se sert de la barre transversale. L’action continue et sur le rivé comme un faucon fonce De Vena, déviation décisive et blancs devant. La première mi-temps se termine par un miracle de Serenari sur le tir de Rondinella, hôtes très près de doubler.

SAVOIE LIBRE, C’EST POKER!

La reprise commence par une tentative d’Adeyemo désamorcée sans problème par Coppola, puis à 58 ‘Gatto signe le doublage pour les blancs avec un coup franc moqueur du sol qui se moque du numéro un des Siciliens. Le double avantage permet aux garçons de Parlato de gérer le match avec plus de sérénité, une possession de balle prolongée et une tentative timide de reconstituer le butin des buts. Lors de la dernière attaque de Savoia, dans un délai de 180 “, les hôtes ont mis le score de quatre à zéro: le premier Scalzone devine l’angle droit avec une belle diagonale au deuxième poteau, puis Osuji laisse tomber le poker avec un tir précis de la tête. Le match se termine donc avec le succès rond des garçons de Parlato, qui répondent aux deux à zéro avec lesquels Palerme a battu un joueur de ville difficile.