La Savoie n’est pas là: “Des accusations très graves, prêtes à nous défendre légalement”

Épisode grave rapporté par Savoia, qui aurait reçu une lourde accusation mieux précisée dans la note du club d’Oplontine que nous rapportons ci-dessous.

Voici le communiqué de presse de l’association de Torre Annunziata, qui demande le respect:

Aux États-Unis Savoia 1908, en référence au rideau indécis mis en scène par les journalistes / correspondants du diffuseur Gold78 lors de l’épisode de Direct Stadium le dimanche 26 janvier, rejette fermement les insinuations avancées par les mêmes sur la non-présence dans la liste de Marsala du footballeur Fabio Padulano – un fait qui est complètement faux, car il a également pris le dessus pendant le match – suggérant l’existence d’un design visant à diriger en quelque sorte le résultat du jeu en raison des origines hoplontiques du joueur.

A plusieurs reprises, depuis le début de la saison, nous nous sommes battus à tous les niveaux pour un Championnat aussi régulier et transparent que possible, en ligne avec les principes cardinaux qui guident le travail de toute la Société, des membres aux plus hauts sommets de la même chose.

La Société – espérant également une position claire de la chaîne de télévision – met en garde quiconque de porter des accusations diffamatoires et / ou des insinuations contre lui, se réservant dès maintenant d’engager des poursuites contre ceux qui ont embauché et devraient prendre un tel comportement.

La poste savoyarde n’est pas là: “Des accusations très graves, prêtes à nous défendre légalement” sont apparues en premier sur Le reste du football.