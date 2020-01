La semaine à Castilla (jusqu’à présent)

Trois facteurs principaux ont giflé la Castille au visage, avant de les aider à reculer cette semaine. Ils ont joué un match à l’extérieur pour les autres lutteurs du Club Marino De Luanco, ont eu la première opportunité d’équipe des premiers tours de la Copa Del Rey de regarder aussi vers l’avant et ont apporté une nouvelle signature … Jetons un coup d’œil aux trois événements et évaluons où cela quitte Castilla pendant la nouvelle année:

Le jeu

La Castille n’a remporté qu’un match à l’extérieur de la saison, et ce fut le dernier match rejoué contre l’équipe B de Celta Vigo. Les victoires ont également été rares, l’équipe étant incapable de gagner plus d’un match de suite toute l’année. Marino De Luanco a présenté un match plus que gagnable, cependant – et moi-même et les membres de Castilla Corner attendions avec impatience ce match. C’était, jusqu’à ce que la couverture soit intentionnellement bloquée par une autre société de médias. Cela s’est produit à plusieurs reprises cette saison maintenant, et si quelqu’un se demandait pourquoi, vous serez soulagé que j’ai récemment trouvé la réponse. L’année dernière, une société de médias a acheté les droits de Segunda B et de la quatrième division en Espagne. Alors que la télévision du Real Madrid peut toujours diffuser librement les matchs à domicile de Castilla, de nombreux matchs à l’extérieur sont désormais interdits de diffusion et sont donc interdits de diffusion sur tout sauf sur la chaîne de télévision espagnole. La seule solution serait d’acquérir les nouveaux titulaires de droits pour voir éventuellement quelques jeux, ce qui, à mon avis, n’en vaut pas la peine. La Castilla a également perdu le match 1-0, ce qui les place à un point au-dessus de la zone de barrage de relégation à la 12e place.

La Copa

Le Real Madrid a été tiré contre l’Unionistas FC en troisième division de la Copa Del Rey, une équipe que la Castille connaît très bien. La saison dernière, Castilla a fait le doublé contre eux, s’imposant 3-0 à domicile et 4-1 à l’extérieur, dans le stade peu orthodoxe où se jouera le match de Copa. Au cours des dernières années, le premier tour de la coupe a été une excellente occasion pour les joueurs de Castilla de gagner la chance de leur vie et de se présenter sur le terrain de la première équipe. Je ne peux littéralement pas commencer à compter le nombre de joueurs qui ont bénéficié de ce système. Puis, l’été dernier, la coupe a subi une restructuration. Le système d’égalité traditionnel à deux pattes a été rasé en faveur du tour de jeu unique. Il est plus facile de vaincre les grands garçons en un match plutôt qu’en deux, donc beaucoup ont vu ce changement comme positif. Mais cela a immédiatement signalé un problème potentiel pour les joueurs de Castilla. Ce problème a été confirmé hier. Altube, le gardien qui fait la plupart des équipes de la première équipe, a été appelé, mais aucun autre joueur de Castilla n’a fait le coup. Pour un trophée que Zidane veut prendre au sérieux cette saison, il ne valait évidemment plus le risque. Dans cet esprit, pas une seule commande de champ extérieur n’est pas assez bonne du club, et j’espère désespérément que cette saison pourrait être l’exception.

Reinier Jesus

Un nouveau joueur est en ville. Enfin, pas tout à fait. L’adolescent brésilien très bien noté Reinier Jesus Carvalho a signé lundi pour le Real Madrid avec Flamengo pour un montant d’environ 30 000 000 €. Il a signé un contrat de six ans avec le club et passera au moins le reste de cette saison avec la Castilla. D’après les rapports de dépistage et les faits saillants disponibles, il semble être un énorme coup de pouce pour la Castille. Si le mouvement se passe bien, cela pourrait transformer la saison pour la Castilla. Vous pouvez consulter le rapport de dépistage de Matt Wiltse ici. Il sera également parlé sur le podcast ManagingMadrid toute la semaine, y compris en profondeur sur le prochain Castilla Corner. Pour cette raison, ce sera une introduction très brève mais excitée pour la jeune superstar.

Le prochain match de Castilla aura lieu le week-end contre la haute volante Peña Deportiva, une équipe qui a remporté le match précédent 2-0. Reinier est actuellement avec les moins de 23 ans brésiliens et ne sera pas disponible pour au moins le prochain match. Au moment de son retour, Castilla pourrait être dans la zone de relégation et aurait désespérément besoin de son aide … Le prochain corner de Castilla couvrira tout ce dont on parle aujourd’hui et plus, alors soyez à l’affût de la chute!