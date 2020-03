La semaine la plus longue – TUTTOmercatoWEB.com

Nous avons grandi ensemble et nous nous sommes retournés, claquant nos visages sur le compte des morts nous a fait prendre conscience de la réalité. Pour nous, pour la rédaction de Tuttomercatoweb, ce fut une semaine difficile, comme pour vous tous, que vous nous avez lue. Nous essayons. Nous essayons. Tout est nouveau, tout est différent. Tiens bon, aimons-nous si bien, espoirs qui semblent être des souhaits à ne pas briser. Murs invisibles à ne pas franchir. Sur ces colonnes, où l’accusation du président au manager, du joueur d’opinion à l’entraîneur, du footballeur à l’autre joueur étaient les questions les plus piquantes, nous avons décidé de tourner la page. Nous avons décidé de tout dire, en vérifiant chaque source, en prenant souvent du recul et en nous appuyant sur des collègues plus autoritaires et experts sur nos problèmes. Ne rien faire, ignorer le monde, ce qui se trouve littéralement hors de nos fenêtres, aurait fait semblant d’être des autruches. Le football est devenu un point d’ancrage et presque une excuse. La rédaction centrale a été fermée, nous avons opté pour un personnel intelligent et complet, car cette contingence a nécessité, malgré les difficultés de chacun, nous avons décidé d’aller de l’avant. Nous vous avons dit les mots de Giuseppe Conte, de la protection civile. Des chefs des autres gouvernements, des hôpitaux, des rues. La liberté qui nous manque aujourd’hui pour vraiment l’embrasser quand tout est fini. Et puis ce qui reste du sport qui, tard, attend de s’arrêter. Inexplicablement. La Ligue des champions qui se déroule, Liverpool qui est pleine d’amour mais débordante de monde, vit la défaite avec l’Atletico Madrid. Cette absurde soirée parisienne pour le match contre Dortmund. Les nations qui se ferment, les masques qui manquent, les gens qui chantent, l’espoir qui reste. La semaine a été longue car elle est différente, ce qui fait que chacun de nous doit faire face à la réalité. Nous avons retroussé nos manches et essayé de mettre un nouveau costume, car c’est une urgence. Que l’information ne s’arrête pas mais qu’elle est vraie, juste, correcte. Pas pour être le premier, mais pour être précis. Onesti. Vous ne pouvez pas plaisanter avec la vie, alors restez à la maison. Nous sommes chez nous. Les existences inversées, attendant que la tempête passe. Et laissez tout le monde recommencer à faire ce qu’il fait le mieux. Nous aimer.