La semaine qui fait peur au Real Madrid, avant le classique avec Barcelone | Ligue d’Espagne

Le classique espagnol apparaît généralement dans le chemin des protagonistes comme une faux, à ce stade de la saison: tout gagner ou démissionner pour devenir blanc. Voilà à quel point le risque est clair.

Et cette fois, le Real Madrid vs Barcelone, qui se jouera dimanche prochain (15h00), ne sera pas différent: le lieu intervient après quelques jours d’hésitation, de défaites qui menacent le titre de Ligue et la continuité en Ligue des Champions. , tandis que les Catalans arrivent en tête et apparaissent avec un avenir plus clair dans le tournoi européen.

Et même s’ils disent que les chiffres ne jouent pas et que les tendances sont là pour les briser, dans le cas du club «merengue», non seulement ils comptent mais peuvent devenir une menace.

Le Real Madrid vient de 7 jours malheureux: d’abord perdu en Ligue contre Levante 1-0 et a servi la direction de la Liga à son rival dans le classique puis en Ligue des champions, dans le tournoi qui était autrefois le baume, a gravement compromis l’étape en quart de finale en s’inclinant 1-2 contre Manchester City. Tout cela est très gênant pour les meringues …

Cela met beaucoup de pression sur le duel ce dimanche au Santiago Bernabéu, où une défaite peut étendre la différence avec Messi et ses amis à 5 points, ce qui n’est peut-être pas définitif (33 points restent en jeu), mais cela établirait une tendance et Je revivrais un fantôme qui a récemment marqué le club madrilène. Sans oublier que tracer la Ville et ses deux objectifs de visite, sans Ramos, aurait une teinte miracle.

Quel est le terrible antécédent? C’est arrivé l’année dernière, en 2019, quand entre le mercredi 27 février et le mardi 5 mars, l’équipe blanche a éclaté toute la saison.

Le 27 février, Barcelone l’a battu en demi-finale de la Copa del Rey (0-3) puis a répété la dose en Liga, contre une victoire 0-1 au jour 26.

Pour couronner le tout, l’Ajax l’a mis à l’écart de la course au titre de la Ligue des champions en huitièmes de finale qui s’est terminé, contre toute attente, 4-1 en faveur des Néerlandais. Il y a eu quatre défaites au Bernabéu, une marque qui n’avait pas été faite depuis 2004, lorsque l’entraîneur était Carlos Queiroz.

C’est le fantôme qui espère tuer le Real Madrid, qui doit suivre les instructions de son capitaine et tourner immédiatement la page des défaites, sous peine de revivre le cauchemar de 2019.